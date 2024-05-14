Sivasspor Horoz’dan Bekir’i kaptı

Trendyol Süper Lig'de teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde flaş sonuçlara imza atan Sivasspor, transfer için de kolları sıvadı. Yiğidolar'ın, TFF 3. Lig'e düşen Denizlispor'la sözleşmesini fesheden Bekir Turaç Böke'yle prensipte anlaştığı öğrenildi. Santrfor, sol kanat ve sağ kanat bölgelerinde oynayabilen 24 yaşındaki genç futbolcu, Sivasspor'la transferde bir pürüz çıkmaması halinde ilk kez Süper Lig deneyimi yaşayacak. Denizlispor'da bu sezon 28 karşılaşmada ter döken Böke, 15 golle takımının en skorer ismi olmayı başardı. Joker hücumcu, geçen sezon Denizlispor'la boy gösterdiği Trendyol 1. Lig'de 31 maçta 3 gol, 1 asist yapmıştı.