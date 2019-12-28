Varsa yoksa 3 puan
Göztepe’yi ağırlayacak lider Sivas’ta Çalımbay, “Taraftarımızın önünde kazanmak istiyoruz. Çok iyi konsantre olmalıyız” dedi.
Lider Sivasspor, yarın sahasındaki Göztepe maçına mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Maça çok iyi konsantre olmaları gerektiğini belirten Teknik Direktör Rıza Çalımbay, "Sahamızda, taraftarımızın önünde kazanmak istiyoruz. Ters ve iyi bir takıma karşı oynayacağız. Oyundan kopmadan, mücadele ederek hep maçı yaşayarak bitirmemiz gereken bir karşılaşma. Çok iyi konsantre olmalıyız" dedi.
BÜTÜNLEŞMELİYİZ
Taraftar desteğine çok ihtiyaçları olduğunu vurgulayan tecrübeli hoca, F.Bahçe maçı örneğini verdi. Çalımbay, "Sivas'ın bütünleşmesine ihtiyacımız var. Stadı, F.Bahçe maçı kadar doldururlarsa, desteklerini devam ettirirlerse en büyük güç o. Valimize teşekkür ediyorum, mükemmel bir düşünce sosyal medyadaki bilet kampanyası. İnşallah gerçekleşir ve herkes gelir. Onların desteğiyle maçı kazanabiliriz" diye konuştu.
- 28.12.2019
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Atalay ve Kapı tartışması
Toplam 1
Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
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Toplam 1
Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
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Oğulcan’ın içine doğdu
Toplam 1
Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
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