Birlik olduk

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Haberler Samsunspor

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“1,5 yıldır aynı oyuncularla birlikte oynuyoruz. Başarımızın en önemli nedenlerinden birisi olarak da birlikte oynama alışkanlığı. Biz maç kazandıkça takıma özgüven geliyor.”

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2024 Cumartesi 06:50
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Süper Lig'in ilk 6 haftasına damga vuran Samsunspor'da takımın Danimarkalı orta sahası Carlo Holse, kritik Göztepe maçı öncesinde takımının sezona başarılı bir giriş yapmasını değerlendirdi. 3 puan aldıkça takımca özgüven kazandıklarına değinen 25 yaşındaki yıldız futbolcu, "Çok önemli bir sezonun içerisindeyiz. 1,5 yıldır aynı oyuncularla birlikte oynuyoruz. Uzun bir süre birlikte oynuyor olmamız tabi ki de bu dönemi daha güzel bir şekilde geçirmemize katkı sağlıyor. Başarımızın en önemli nedenlerinden biri de birlikte oynama alışkanlığı. Biz maçlar kazandıkça takıma özgüven geliyor. Umarım bu şekilde kazanmaya devam ederiz" dedi.

8 VE 10 NUMARADA RAHATIM

Genelde sağ kanatta görev alan Holse, en rahat ettiği mevkilerin 8 ve 10 numara pozisyonları olduğunu belirterek, "Stadyumumuzu ve taraftarımızın oluşturduğu atmosferi seviyorum. Şu dönemde maçlar kazandıkça hem biz mutlu oluyoruz hem de elimizden geldiğince taraftarımızı mutlu etmeye çalışıyoruz. 8 numara ve 10 numara pozisyonları, kendimi daha doğal hissettiğim pozisyonlar. Olabildiğince takıma katkı sağlamaya çalışıyorum. İhtiyaç doğrultusunda takımım bana sağ kanatta ihtiyaç duyarsa o pozisyona en çabuk şekilde adapte olmaya, katkı sağlamaya çalışıyorum ama 8-10 numara sahada en çok rahat ettiğim pozisyonlar" diye konuştu.

Geçen sezon transfer olduğu Samsunspor'da 33 maçta 5 gol, 3 asistle katkı sağlayıp takımının ligde kalmasında büyük pay sahibi olan Holse, bu sezon oynadığı 6 maçta 1 gol, 1 asistle yine kırmızışimşeklerin önemli kozu olduğunu gösterdi.

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