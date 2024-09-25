Samsunspor tutulmuyor

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'de transfer tahtası kapalı olmasına rağmen ligde kasırga gibi esiyor! Son 5 maçta 4 galibiyet alan, 3 deplasman maçını da kazanan, 5 maçta sadece 1 gol yiyen kırmızı- şimşekler, taraftarlarını adeta mest etti. Sahasında ligin namağlup takımlarından Göztepe'yi konuk edecek Karadeniz ekibinin hedefi yine mutlak galibiyet olacak. Samsunspor, teknik direktör Reis'in Ç.Rize maçının ardından takıma verdiği iki günlük iznin sona ermesiyle bugün sahalara dönüyor. Samsun ekibi, Göztepe maçı öncesinde çift idmanla hazırlıklara başlayacak.