Samsunspor seri peşinde

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, yarın deplasmanda karşılaşacakları Çaykur Rizespor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Rakiplerinin güçlü bir kadroya sahip olduğunu vurgulayan Reis, zor bir mücadeleye çıkacaklarını söyledi. Alman teknik adam, takımının moralinin yüksek olduğunu belirterek, "Bu maça iyi hazırlandık. Hedefimiz galip gelerek yolumuza emin adımlarla devam etmek. İyi bir oyunla bunu başaracağımıza inanıyorum ve oyuncularıma güveniyorum" dedi. Reis, bu maçın hedeflerine ulaşma yolunda önemli bir engel olduğunu ve takıma olan inancının tam olduğunu sözlerine ekledi.