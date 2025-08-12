CANLI SKOR ANA SAYFA
Kızılyıldız - Lech Poznan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Şampiyonlar Ligi

Kızılyıldız - Lech Poznan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. 3. Eleme Turu rövanş maçında Kızılyıldız ile Lech Poznan kozlarını paylaşacak. Stadion Rajko Mitic'de oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kızılyıldız - Lech Poznan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2025 Salı 11:17
Kızılyıldız - Lech Poznan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Şampiyonlar Ligi

Kızılyıldız - Lech Poznan maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan, 3. Eleme Turu ile devam ediyor. İlk maçta Kızılyıldız'ın deplasmanda Lech Poznan'a 3-1 mağlup olmasının ardından rövanş maçında iki takım da galibiyet için sahaya çıkacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Kızılyıldız - Lech Poznan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kızılyıldız - Lech Poznan MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kızılyıldız - Lech Poznan maçı 12 Ağustos Salı günü saat 22.00'de oynanacak. Hakem François Letexier'in düdük çalacağı karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

