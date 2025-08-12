Kızılyıldız - Lech Poznan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Şampiyonlar Ligi

Kızılyıldız - Lech Poznan maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan, 3. Eleme Turu ile devam ediyor. İlk maçta Kızılyıldız'ın deplasmanda Lech Poznan'a 3-1 mağlup olmasının ardından rövanş maçında iki takım da galibiyet için sahaya çıkacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Kızılyıldız - Lech Poznan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kızılyıldız - Lech Poznan MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kızılyıldız - Lech Poznan maçı 12 Ağustos Salı günü saat 22.00'de oynanacak. Hakem François Letexier'in düdük çalacağı karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.