UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçları CANLI İZLE | UEFA Şampiyonlar Ligi CANLI MAÇ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları başladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçlarını canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz...
İlk maçı 1-0 kaybeden Kerem'li Orkun'lu Benfica deplasmanda Barcelona'ya konuk oluyor.
Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
BARCELONA - BENFICA MAÇI CANLI İZLE
Barcelona: Szczesny, Kounde, Araujo, Martinez, Balde, Pedri, De Jong, Olmo, Yamal, Raphinha, Lewandowski.
Benfica: Trubin, Tomás Araújo, António Silva, Otamendi, Dahl, Florentino, Aursnes, Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü, Schjelderup, Pavlidis.
LIVERPOOL - PSG MAÇI:
İlk maçı deplasmanda 1-0 kazanan Liverpool, Fransız ekibi karşısında tur için sahaya çıkıyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
Liverpool:
PSG:
BAYER LEVERKUSEN - BAYERN MÜNIH MAÇI:
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda karşı karşıya gelen iki Alman ekibi Bayern Leverkusen ve Bayern Münih 3-0'ın rövanşında kozlarını paylaşıyor. İlk maçı farklı kazanan Bayern Münih büyük avantaja sahip. Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
Bayer Leverkusen:
Bayern Münih:
INTER - FEYENOORD MAÇI:
Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter deplasmanda 2-0 kazandığı ilk maçında ardından rövanşta evinde Feyenoord'a karşı tur için sahaya çıkıyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
Inter:
Feyenoord: