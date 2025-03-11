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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçları CANLI İZLE | UEFA Şampiyonlar Ligi CANLI MAÇ

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçları CANLI İZLE | UEFA Şampiyonlar Ligi CANLI MAÇ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş karşılaşmalarının heyecanı devam ediyor. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'lü Benfica deplasmanda Barcelona'ya konuk oluyor. Son 16 mücadelelerini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2025 Salı 20:44
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UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçları CANLI İZLE | UEFA Şampiyonlar Ligi CANLI MAÇ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları başladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçlarını canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz...

İlk maçı 1-0 kaybeden Kerem'li Orkun'lu Benfica deplasmanda Barcelona'ya konuk oluyor.

Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

BARCELONA - BENFICA MAÇI CANLI İZLE

Barcelona: Szczesny, Kounde, Araujo, Martinez, Balde, Pedri, De Jong, Olmo, Yamal, Raphinha, Lewandowski.

Benfica: Trubin, Tomás Araújo, António Silva, Otamendi, Dahl, Florentino, Aursnes, Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü, Schjelderup, Pavlidis.

LIVERPOOL - PSG MAÇI:

İlk maçı deplasmanda 1-0 kazanan Liverpool, Fransız ekibi karşısında tur için sahaya çıkıyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Liverpool:

PSG:

BAYER LEVERKUSEN - BAYERN MÜNIH MAÇI:

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda karşı karşıya gelen iki Alman ekibi Bayern Leverkusen ve Bayern Münih 3-0'ın rövanşında kozlarını paylaşıyor. İlk maçı farklı kazanan Bayern Münih büyük avantaja sahip. Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Bayer Leverkusen:

Bayern Münih:

INTER - FEYENOORD MAÇI:

Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter deplasmanda 2-0 kazandığı ilk maçında ardından rövanşta evinde Feyenoord'a karşı tur için sahaya çıkıyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Inter:

Feyenoord:

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