UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçları CANLI İZLE | UEFA Şampiyonlar Ligi CANLI MAÇ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları başladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçlarını canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz...

İlk maçı 1-0 kaybeden Kerem'li Orkun'lu Benfica deplasmanda Barcelona'ya konuk oluyor.

Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

BARCELONA - BENFICA MAÇI CANLI İZLE

Barcelona: Szczesny, Kounde, Araujo, Martinez, Balde, Pedri, De Jong, Olmo, Yamal, Raphinha, Lewandowski.

Benfica: Trubin, Tomás Araújo, António Silva, Otamendi, Dahl, Florentino, Aursnes, Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü, Schjelderup, Pavlidis.

LIVERPOOL - PSG MAÇI:

İlk maçı deplasmanda 1-0 kazanan Liverpool, Fransız ekibi karşısında tur için sahaya çıkıyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Liverpool:

PSG:

BAYER LEVERKUSEN - BAYERN MÜNIH MAÇI:

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda karşı karşıya gelen iki Alman ekibi Bayern Leverkusen ve Bayern Münih 3-0'ın rövanşında kozlarını paylaşıyor. İlk maçı farklı kazanan Bayern Münih büyük avantaja sahip. Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Bayer Leverkusen:

Bayern Münih:

INTER - FEYENOORD MAÇI:

Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter deplasmanda 2-0 kazandığı ilk maçında ardından rövanşta evinde Feyenoord'a karşı tur için sahaya çıkıyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Inter:

Feyenoord: