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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off heyecanı başlıyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu 20 Ağustos Salı günü yapılacak üç maçla başlayacak. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2024 Pazartesi 10:28 Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2024 Pazartesi 10:44
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off heyecanı başlıyor!
"Devler Ligi"nde mücadele edecek son 7 takım, play-off turuyla belirlenecek. Türkiye'yi temsil eden Galatasaray, 21 Ağustos Çarşamba günü deplasmanda İsviçre temsilcisi Young Boys ile karşılaşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu 20 Ağustos Salı günü yapılacak üç maçla başlayacak.

"Devler Ligi"nin 36 takımla oynanacak yeni lig formatında mücadele edecek son 7 ekip play-off turuyla belirlenecek. Türkiye'den Galatasaray'ın da yer alacağı play-off turunda 20 Ağustos Salı günü 3, 21 Ağustos Çarşamba günü ise 4 maç yapılacak.

Takımlar, 27-28 Ağustos'ta oynanacak rövanş müsabakaları öncesinde avantaj arayacak.

TAMAMI TSİ 22.00'DE BAŞLAYACAK PLAY-OFF TURU MAÇLARI VE OYNANACAK STADYUMLAR ŞÖYLE:

20 AĞUSTOS SALI:

GNK Dinamo (Hırvatistan)-Karabağ (Azerbaycan) (Maksimir)

Bodo/Glimt (Norveç)-Kızılyıldız (Sırbistan) (Aspmyra)

Lille (Fransa)-Slavia Prag (Çekya) (Hainau)

21 AĞUSTOS ÇARŞAMBA:

Midtjylland (Danimarka)-Slovan Bratislava (Slovakya) (Herning)

Malmö (İsveç)-Sparta Prag (Çekya) (Malmö Yeni Stadyum)

Dinamo Kiev (Ukrayna)-Salzburg (Avusturya) (Lublin)

Young Boys (İsviçre)-Galatasaray (Wankdorf)

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