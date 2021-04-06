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Real Madrid-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final turu tüm heyecanıyla devam ediyor. Real Madrid sahasında Ozan Kabak'ın formasını giydiği Liverpool'u konuk edecek. Maçın yayınlanacağı saat, kanal ve muhtemel 11'ler futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Madrid-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2021 Salı 15:13
Real Madrid-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesinde Real Madrid ile Liverpool kozlarını paylaşacak. Alfredo Di Stéfano Stadyumu'nda oynanacak mücadele ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Real Madrid-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

REAL MADRID-LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Real Madrid-Liverpool maçı 6 Nisan Salı günü saat 22:00'de beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

REAL MADRID-LIVERPOOL MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Real Madrid: Courtois, Vazquez, Varane, Nacho, , Casemiro, Kroos, Modric, Junior, Asensio, Benzema

Liverpool: Alisson, , Ozan Kabak, Phillips, Robertson, Fabinho, Thiago, Wijnaldum, Mane, Salah, Jota

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