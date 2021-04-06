Real Madrid-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesinde Real Madrid ile Liverpool kozlarını paylaşacak. Alfredo Di Stéfano Stadyumu'nda oynanacak mücadele ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Real Madrid-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

REAL MADRID-LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Real Madrid-Liverpool maçı 6 Nisan Salı günü saat 22:00'de beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

REAL MADRID-LIVERPOOL MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Real Madrid: Courtois, Vazquez, Varane, Nacho, Mendy, Casemiro, Kroos, Modric, Junior, Asensio, Benzema

Liverpool: Alisson, Arnold, Ozan Kabak, Phillips, Robertson, Fabinho, Thiago, Wijnaldum, Mane, Salah, Jota