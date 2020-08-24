Slovan Bratislava ile Priştine corona virüsü nedeniyle Avrupa'ya veda etti - Son dakika UEFA Şampiyonlar Ligi haberleri - Fotomaç
24 Ağustos 2020, Pazartesi
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ile corona virüsü nedeniyle Avrupa'ya veda etti

Slovan Bratislava ile Priştine corona virüsü nedeniyle Avrupa'ya veda etti

, futbolcularında corona virüsüne rastlanan Slovakya ekibi ile temsilcisi 'yi hükmen 3-0 mağlup ilan etti. Bu kararın ardından Slovan Bratislava Şampiyonlar Ligi'ne, Priştine ise 'ne veda etti.

Takımlarında yaşanan yeni tip corona virüsü (Covid-19) vakaları nedeniyle Şampiyonlar Ligi'nde Slovakya ekibi , 'nde ise temsilcisi , iptal edilen eleme maçlarını hükmen 3-0 kaybederek organizasyonlardan elendi.

UEFA'dan yapılan açıklamada, 2020-21 sezonu Şampiyonlar Ligi 1. eleme turunda Slovan Bratislava, Avrupa Ligi ön eleme turunda ise Priştine takımında maç öncesi yapılan testlerde yaşanan Covid-19 vakaları nedeniyle takımların rakipleriyle iptal edilen karşılaşmalarının 3-0 aleyhlerine sonuçlandığı ve turnuvadan elendiği belirtildi.

Slovakya ekibini eleyen Faroe Adaları'ndan Kİ Klaksvik, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda 'nin Young Boys takımıyla karşılaşacak. Priştine'yi eleyen Cebelitarık ekibi Lincoln Red Imps ise Avrupa Ligi 1. eleme turunda Lüksemburg'un Union Titus Petange takımıyla mücadele edecek.

  1. 24.08.2020
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