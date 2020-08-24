Slovan Bratislava ile Priştine corona virüsü nedeniyle Avrupa'ya veda etti
UEFA, futbolcularında corona virüsüne rastlanan Slovakya ekibi Slovan Bratislava ile Kosova temsilcisi Priştine'yi hükmen 3-0 mağlup ilan etti. Bu kararın ardından Slovan Bratislava Şampiyonlar Ligi'ne, Priştine ise Avrupa Ligi'ne veda etti.
Takımlarında yaşanan yeni tip corona virüsü (Covid-19) vakaları nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Slovakya ekibi Slovan Bratislava, Avrupa Ligi'nde ise Kosova temsilcisi Priştine, iptal edilen eleme maçlarını hükmen 3-0 kaybederek organizasyonlardan elendi.
UEFA'dan yapılan açıklamada, 2020-21 sezonu Şampiyonlar Ligi 1. eleme turunda Slovan Bratislava, Avrupa Ligi ön eleme turunda ise Priştine takımında maç öncesi yapılan testlerde yaşanan Covid-19 vakaları nedeniyle takımların rakipleriyle iptal edilen karşılaşmalarının 3-0 aleyhlerine sonuçlandığı ve turnuvadan elendiği belirtildi.
Slovakya ekibini eleyen Faroe Adaları'ndan Kİ Klaksvik, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda İsviçre'nin Young Boys takımıyla karşılaşacak. Priştine'yi eleyen Cebelitarık ekibi Lincoln Red Imps ise Avrupa Ligi 1. eleme turunda Lüksemburg'un Union Titus Petange takımıyla mücadele edecek.
- 24.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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