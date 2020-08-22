Şampiyonlar Ligi'nde corona şoku! Eleme maçı iptal edildi
UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turunda oynanması planlanan Kİ Klaksvik-Slovan Bratislava maçı corona virüsü engeline takıldı. Faroe Adaları ekibi ile Slovak temsilcisi arasındaki karşılaşma, Slovan Bratislava futbolcularında rastlanan corona virüsü vakaları nedeniyle iptal edildi.
UEFA'dan yapılan açıklamada, iki takım arasında ilk olarak 19 Ağustos'ta oynanması planlanmasına rağmen Slovan Bratislava ekibindeki yeni tip corona virüsü vakaları nedeniyle maçın 21 Ağustos'a ertelendiği, erteleme öncesinde yapılan son testte Slovakya ekibindeki oyuncularda yeni vakalar tespit edildiği belirtildi.
Bu nedenle söz konusu maç iptal edilirken, turu geçen taraf, UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu'nun yapacağı toplantının ardından belli olcak.
UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Kosova'nın Drita ile Kuzey İrlanda temsilcisi Linfield arasındaki karşılaşma da Drita'nın iki futbolcusunda Covid-19 tespit edilmesi nedeniyle iptal edilmiş ve Kosova temsilcisi hükmen mağlup sayılarak elenmişti.
- 22.08.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Şampiyonlar Ligi'nde corona şoku! Eleme maçı iptal edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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