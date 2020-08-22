Şampiyonlar Ligi'nde corona şoku! Eleme maçı iptal edildi - Son dakika UEFA Şampiyonlar Ligi haberleri - Fotomaç
22 Ağustos 2020, Cumartesi
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Şampiyonlar Ligi'nde corona şoku! Eleme maçı iptal edildi

Şampiyonlar Ligi'nde corona şoku! Eleme maçı iptal edildi

Şampiyonlar Ligi 1. eleme turunda oynanması planlanan Kİ Klaksvik- maçı corona virüsü engeline takıldı. Faroe Adaları ekibi ile Slovak temsilcisi arasındaki karşılaşma, Slovan Bratislava futbolcularında rastlanan corona virüsü vakaları nedeniyle iptal edildi.

'dan yapılan açıklamada, iki takım arasında ilk olarak 19 Ağustos'ta oynanması planlanmasına rağmen ekibindeki yeni tip corona virüsü vakaları nedeniyle maçın 21 Ağustos'a ertelendiği, erteleme öncesinde yapılan son testte Slovakya ekibindeki oyuncularda yeni vakalar tespit edildiği belirtildi.

Bu nedenle söz konusu maç iptal edilirken, turu geçen taraf, UEFA Kontrol, Etik ve 'nun yapacağı toplantının ardından belli olcak.

UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda 'nın Drita ile temsilcisi Linfield arasındaki karşılaşma da Drita'nın iki futbolcusunda Covid-19 tespit edilmesi nedeniyle iptal edilmiş ve Kosova temsilcisi hükmen mağlup sayılarak elenmişti.

  1. 22.08.2020
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