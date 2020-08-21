Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki PAOK maçı kadrosu açıklandı!

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turu için UEFA'ya bildirilen takım listesi belli oldu. Siyah-beyazlı takımın yeni transferleri Bernard Mensah, Fabrice N'Sakala ve Welinton listeye dahil edildi.

İşte Beşiktaş'ın PAOK maçı kadrosu: Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Hasic, Atiba, Erdoğan, Larin, Lens, Ljajic, Mensah, Umut, N'Koudou, N'Sakala, Oğuzhan, Douglas, Roco, Welinton, Dorukhan, Necip, Kartal, Rıdvan, Vida, Güven.