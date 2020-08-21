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21 Ağustos 2020, Cuma
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'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki maçı kadrosu açıklandı!

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki PAOK maçı kadrosu açıklandı!

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda ile 'da karşı karşıya gelecek olan temsilcimiz 'ın kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlı takımın 'ya bildirdiği listede yeni transferler de yer aldı.

'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turu için 'ya bildirilen takım listesi belli oldu. Siyah-beyazlı takımın yeni transferleri Bernard Mensah, Fabrice N'Sakala ve Welinton listeye dahil edildi.

İşte Beşiktaş'ın PAOK maçı kadrosu: Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Hasic, Atiba, Erdoğan, Larin, Lens, Ljajic, Mensah, Umut, N'Koudou, N'Sakala, Oğuzhan, Douglas, Roco, Welinton, Dorukhan, Necip, , Rıdvan, Vida, Güven.


  1. 21.08.2020
  2. Güncelleme: 21.08.2020 12:56
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