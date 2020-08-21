Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PAOK ile Yunanistan'da karşı karşıya gelecek olan temsilcimiz Beşiktaş'ın kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlı takımın UEFA'ya bildirdiği listede yeni transferler de yer aldı.
Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turu için UEFA'ya bildirilen takım listesi belli oldu. Siyah-beyazlı takımın yeni transferleri Bernard Mensah, Fabrice N'Sakala ve Welinton listeye dahil edildi.
İşte Beşiktaş'ın PAOK maçı kadrosu: Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Hasic, Atiba, Erdoğan, Larin, Lens, Ljajic, Mensah, Umut, N'Koudou, N'Sakala, Oğuzhan, Douglas, Roco, Welinton, Dorukhan, Necip, Kartal, Rıdvan, Vida, Güven.
- 21.08.2020
- Güncelleme: 21.08.2020 12:56
- Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki PAOK maçı kadrosu açıklandı!
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki PAOK maçı kadrosu açıklandı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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