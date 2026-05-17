Samet ayrıldı

Çaykur Rizespor ile anlaşamayan Samet Akaydin, kendisine kulüp arıyor
Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2026 06:50
Milli futbolcu Samet Akaydin, Rizespor ile anlaşma sağlayamazken birçok ülkeden talibi olduğu öğrenildi. Samet Akaydin'in temsilcisi FIFA Menajeri Ender Yurtgüven, "Önceliğimiz Rizespor olmuştu. Yaklaşık 1.5 aydır süren görüşmeler neticesinde taraflar arasında yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlanamamıştır. Avrupa ligleri, Arap yarımadası ve MLS kulüplerinin Samet'e ilgisi bulunmaktadır. Haziran ayına kadar yeni kulübüyle sözleşme imzalamaktır" dedi.