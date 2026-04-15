Kazanacağız

Trendyol Süper Lig'de evinde Karadeniz derbisinde Samsunspor'u 4-1 yenen ardından yine sahasında G.Antep FK'yi 2-1 deviren Çaykur Rizespor, Kadıköy'de kozlarını paylaşacağı güçlü rakibi Fenerbahçe'ye de bilendi. Lig Radyo'ya açıklamalarda bulunan Atmacalar'ın yöneticisi Hasan Yavuz Bakır, "Son yılların en iyi kadrosunu kurduk. Son haftalarda yakalamış olduğumuz yükseliş bizi mutlu etti.

Hedefimiz ilk 10. Rizespor'da her hoca çalışmak ister. Recep Uçar ile uyumlu bir çalışma içerisindeyiz. Genç oyuncu politikamız aynı şekilde devam edecek. Fenerbahçe maçı bizim açımızdan puan almak istediğimiz bir maç. Bu zorlu maçta inanıyorum ki kazanan Rizespor olacak. Dileğimiz kaliteli kadromuz ile Fenerbahçe karşısında güzel bir oyun çıkarmak" diye iddialı konuştu.

İLK KEZ GERİ DÖNDÜ

Çaykur Rizespor, Recep Uçar'la çıkışa geçti. Yeşilmavililer, bu sezon ilk kez önemli bir geri dönüşe imza attı. Gaziantep karşısında 1-0 yenik durumdan 2-1 kazanan Atmacalar, bu sezon ilk kez mağlup duruma düştüğü bir maçtan 3 puan çıkardı. Karadeniz ekibi, 22. haftada G.Birliği beraberliğinin ardından son 7 haftada 5 galibiyet çıkardı. Kocaelispor, K.Paşa ve Antalyaspor'u gol yemeden yenerken, Samsunspor'u da 4-1 mağlup etti.

"EN İYİ ŞEKİLDE HAZIRLANACAĞIZ"

Çaykur Rizespor'un başarılı teknik direktörü Recep Uçar da Fenerbahçe maçı için umutlu konuştu. Uçar, "Topladığımız 36 puan ile 8. sıradayız. Şampiyonluk yarışı çekişmeli geçiyor ama bizi ilgilendirmiyor. Kalan 5 maçta maksimum puanı hedefliyoruz. Fenerbahçe maçına da en iyi şekilde hazırlanacağız ve ortaya koyabileceğimiz en iyi oyunu ortaya koymak istiyoruz" dedi.