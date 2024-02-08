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Çaykur Rizespor Muammer Sarıkaya'yı transfer etti

Son dakika transfer haberleri... Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, İstanbulspor'dan Muammer Sarıkaya'yı sezon sonuna kadar kiraladı.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2024 Perşembe 12:16
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Çaykur Rizespor Muammer Sarıkaya'yı transfer etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, İstanbulspor'dan Muammer Sarıkaya'yı sezon sonuna kadar kiraladı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, İstanbul temsilcisiyle varılan anlaşmanın ardından futbolcu ile görüşüldüğü belirtilerek, "25 yaşındaki orta saha oyuncusu Muammer Sarıkaya, kendisini sezon sonuna kadar kiralık olarak yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzalamıştır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada Muammer Sarıkaya'ya "Hoş geldin." denilerek, başarı temennisinde bulunuldu.

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