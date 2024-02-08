Çaykur Rizespor Muammer Sarıkaya'yı transfer etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, İstanbulspor'dan Muammer Sarıkaya'yı sezon sonuna kadar kiraladı.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, İstanbul temsilcisiyle varılan anlaşmanın ardından futbolcu ile görüşüldüğü belirtilerek, "25 yaşındaki orta saha oyuncusu Muammer Sarıkaya, kendisini sezon sonuna kadar kiralık olarak yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzalamıştır." ifadesine yer verildi.
Açıklamada Muammer Sarıkaya'ya "Hoş geldin." denilerek, başarı temennisinde bulunuldu.
Çaykur Rizespor'umuz, İstanbulspor'dan Muammer Sarıkaya ile kiralık anlaşma sağladı. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Muammer Sarıkaya, kendisini sezon sonuna kadar kiralık olarak yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Yeni transferimiz Muammer Sarıkaya'ya "hoş… pic.twitter.com/OcABw8s3ep— Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) February 8, 2024