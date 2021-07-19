Son atmaca Phiri

Gelecek sezon üst sıralara oynamayı hedefleyen Çaykur Rizespor'da transferler devam ediyor. Karadeniz ekibi, Geçtiğimiz sezonu Fransa 2. Lig ekiplerinden Guingamp'ta geçiren Güney Afrika Milli Takımı oyuncusu Lebogang Phiri'yle 3 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Futbola ülkesindeki Bidvest Wits takımında başlayan ve 2013 yılında Danimarka ekiplerinden Bröndby IF'ye transfer olan 26 yaşındaki oyuncu, Danimarka Süper Ligi'nde 109 maçta forma giydi. 7 gol, 5 asistlik peformans ortaya koydu. Ardından 2017'de Fransa'nın yolunu tutan tecrübeli orta saha, Guingamp formasıyle 88 karşılaşmada boy gösterdi ve 1 gol, 4 asistle oynadı. Güney Afrika Milli Takımı'nda da 6 kez forma giyen Phiri, 1 kez rakip ağları sarstı.Öte yandan Güney Afrikalı oyuncu, Karadeniz ekibinin bu sezonki 7. transferi oldu. Çaykur Rizespor daha önce Cemali Sertel, Mendes, Holmen, Gökhan Gönül, Alper Potuk ve Anıl Yaşar'ı renklerine bağlamıştı.