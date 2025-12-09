CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Real Madrid Real Madrid'de Eder Militao 4 ay sahalardan uzak kalacak!

Real Madrid'de Eder Militao 4 ay sahalardan uzak kalacak!

Real Madrid’in savunma oyuncusu Eder Militao, Celta Vigo maçında yaşadığı kas yırtığı nedeniyle yaklaşık 4 ay sahalardan uzak kalacak. İşte detaylar...

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2025 Salı 10:08
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Real Madrid'de Eder Militao 4 ay sahalardan uzak kalacak!

Real Madrid'in Brezilyalı stoperi Eder Militao, 7 Aralık'ta oynanan Celta Vigo maçında yaşadığı sakatlık sonrası yaklaşık 4 ay sahalardan uzak kalacak.

İspanya La Liga'nın 15. haftasında Real Madrid, Santiago Bernabeu'da konuk ettiği Celta Vigo'ya 2-0 mağlup oldu. Eflatun-beyazlılarda 3 futbolcu kırmızı kart görürken, Eder Militao da sakatlığı nedeniyle maça devam edemedi.

27 yaşındaki futbolcu 24. dakikada yerini Rüdiger'e bırakırken, 8 Aralık'ta hastanede yapılan MR görüntülemesinde sol bacağında biceps femoris kasında yırtık teşhisi konuldu. Tedavisine başlanılan Militao'nun yaklaşık 4 ay sahalardan uzak kalacak.

Brezilyalı defans, son 2 sezonda çapraz bağlarından yaşadığı sakatlıklar nedeniyle de uzun süre takımını yalnız bırakmıştı.

Eder Militao, bu sezon La Liga'da 13, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçta görev yaptı.

REKLAM - Türk Telekom
Ferdi geri mi dönüyor? İngilizler açıkladı
DİĞER
Bahis soruşturması için dikkat çeken ifadeler! "Bu kirlilik ahtapot gibi her yeri sarmış..."
CHP'de demokrasi rafa kalktı! "Ekrem" diyen disipline sevk edildi: İhraç furyasında sıra Kılıçdaroğlu'nda mı?
F.Bahçe'de ayrılık! Devre arasında...
F.Bahçe'de sol stoper hedefi: Tedesco onu istiyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bahçeşehir Koleji çıkış peşinde! Bahçeşehir Koleji çıkış peşinde! 09:47
Becao gerçeği ortaya çıktı! Becao gerçeği ortaya çıktı! 09:44
Ziraat Bankkart, Tours’la sezona başlıyor! Ziraat Bankkart, Tours’la sezona başlıyor! 09:41
Fener'e çifte dünya yıldızı! Girişimler başladı Fener'e çifte dünya yıldızı! Girişimler başladı 09:25
Ferdi geri mi dönüyor? İngilizler açıkladı Ferdi geri mi dönüyor? İngilizler açıkladı 09:07
F.Bahçe'de ayrılık! Devre arasında... F.Bahçe'de ayrılık! Devre arasında... 09:03
Daha Eski
MUHTEMEL 11’LER | Monaco-Galatasaray maçı MUHTEMEL 11’LER | Monaco-Galatasaray maçı 08:48
"Görevde kalmak istiyorsa..." "Görevde kalmak istiyorsa..." 08:38
Mert Hakan'ın 200 milyonluk bahis ağı! Mert Hakan'ın 200 milyonluk bahis ağı! 04:59
Mert Hakan, Murat Sancak ve Metehan Baltacı tutuklandı! Mert Hakan, Murat Sancak ve Metehan Baltacı tutuklandı! 01:30
Beşiktaş'tan hakem tepkisi ve TFF'ye çağrı! Beşiktaş'tan hakem tepkisi ve TFF'ye çağrı! 01:30
Okan Buruk'tan müjdeli haber: Kadroda olacak Okan Buruk'tan müjdeli haber: Kadroda olacak 01:30