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Haberler Real Madrid

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelloti'den Arda Güler açıklaması! "İlk 11'de yer alabilmesi..."

Real Madrid İspanya La Liga'nın 9. haftasında Villareeal ile karşı karşıya gelecek. Eflatun beyazlıların teknik direktörü Carlo Ancellotti Arda Güler'in ilk 11'de yer alabilmesi hakkında konuştu. İşte detaylar...

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2024 Cuma 16:22 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2024 Cuma 16:22
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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelloti'den Arda Güler açıklaması! "İlk 11'de yer alabilmesi..."

La Liga'da yarın sahalarında Villareeal'e karşı oynayacakları 9. hafta maçı öncesinde basın toplantısı düzenleyen Ancelotti, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Milli futbolcu Arda Güler ile ilgili bir soruya İtalyan teknik adam, "Arda için ilk 11'de yer bulmak kolay değil, rekabet çok fazla. İki maça ilk 11'de çıktı ve geçen yıla göre daha fazla rol üstleniyor." dedi.

Bu sezon ilk yenilgisini hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Lille karşısında yaşayan Real Madrid'in tekrardan iyi futbol oynamaya konsantre olması gerektiğini vurgulayan Ancelotti, "Bazen iyi bir sezon başlangıcı sizi yenilmez hissettirir ama bir yenilgi sizi gerçekle yüzleştirir." şeklinde konuştu.

"Olmak istediğimiz yerden uzakta değiliz." diyen Ancelotti, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Savunma yönünden yoğunluk ve top dolaşımı konusunda endişelenmemiz gerekiyor. İyi tepki verirseniz bu yenilgi büyük bir fırsattır. Takım kaybetmek istemedi çünkü oyunun sonunda her şeyini verdi ve biz de sonuna kadar mücadele ettik. Oyuncularla konuştum ve topa sahip olmaktan yoksun olduğumuz ve daha hızlı paslar konusunda anlaştık. Ayrıca savunma seviyesinde yoğunluk gerekiyor. Doğru yoldayız ve her zamankinden daha güçlüyüz." ifadelerini kullandı.

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