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Real Madrid'de Arda Güler hayrete düşürdü! Onun için antrenmanı durdurdular

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den, İspanyol devi Real Madrid'in yolunu tutan Arda Güler ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Milli yıldız son olarak yaptıklarıyla gündem oldu. İşte detaylar...

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2024 Cumartesi 14:46
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Real Madrid'de Arda Güler hayrete düşürdü! Onun için antrenmanı durdurdular

Real Madrid, İspanya La Liga'da karşılaşacağı Celta Vigo maçı hazırlıklarını sürdürürken karşılaşmalarda süre bulmakta sıkıntı çeken Arda Güler ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Real Madrid'de Arda Güler hayrete düşürdü! Onun için antrenmanı durdurdular

Milli yıldız Real Madrid'in karşılaştığı maçlarda teknik direktör Carlo Ancelotti tarafından süre bulmakta zorluk çekse de antrenmalarda yaptıklarıyla ilgileri üzerine topluyor.

Real Madrid'de Arda Güler hayrete düşürdü! Onun için antrenmanı durdurdular

Futbolcu son olarak Real Madrid'in 18 Şubat'ta Rayo Vallecona ile oynanan La Liga karşılaşmasının 87. dakikasında Luka Modric yerine oyuna dahil olmuştu.

Real Madrid'de Arda Güler hayrete düşürdü! Onun için antrenmanı durdurdular

Arda Güler'in durumu futbolseverler tarafından merakla takip edilirken genç yetenek, son antrenmanda Ceballos'u çalımlayıp harika bir gole imza attı. Ayrıca birçok pozisyonda hünerlerini sergiledi.

Real Madrid'de Arda Güler hayrete düşürdü! Onun için antrenmanı durdurdular

Milliyet'in, Defansa Central'den derlediği habere göre Carlo Ancelotti'nin oğlu yardımcı antrenör Davide Ancelotti, antrenman sırasında Arda'nın şovuna kayıtsız kalmadı. Ancelotti, antrenmanı durdurdu ve genç yeteneği tebrik etti.

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