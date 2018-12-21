FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda final heyecanı
Turnuva tarihinin en başarılı takımlarından Real Madrid ile organizasyona ev sahipliği yapan El Ayn arasındaki final maçı, yarın oynanacak
2018 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda final heyecanı, İspanya temsilcisi Real Madrid ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ekibi El Ayn arasında yarın oynanacak karşılaşmayla yaşanacak.
Organizasyonun finalinde, daha önce kupayı 3 kez müzesine götürerek turnuvanın en başarılı takımı unvanını ezeli rakibi Barcelona ile paylaşan Real Madrid ve tarihinde ilk kez bu tura kalma başarısı gösteren ev sahibi El Ayn karşılaşacak.
BAE'nin başkenti Abu Dabi'deki Zayed Sports City Stadı'nda TSİ 19.30'da başlayacak karşılaşmayı, İtalyan hakem Gianluca Rocchi yönetecek.
Turnuvanın üçüncülük mücadelesinde ise Japonya'dan Kashima Antlers ile Arjantin'den River Plate takımları, yarın TSİ 16.30'da kozlarını paylaşacak.
- 21.12.2018 10:46
- Güncelleme: 21.12.2018 12:07
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Fırtına'da topyekün mücadele
Toplam 2
Yorum
Ersun Yanal reçeteyi yazdı!. FBnin yanlışı yok esas sorun VARın devreye sokulması. oysa eskiden ne iyiydi
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Fırtına'da topyekün mücadele
Toplam 2
Yorum
Fırtına'da topyekün mücadele. Onur, Burak, Kucka, Esteban ve Olcay gibi yüksek ücretli oyuncularla yolları ayırmayı planlıyor. rodeganın maaşını yükseltmeye çalışıyor
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Hoşgeldin Soldado
Toplam 1
Yorum
Hoşgeldin Soldado . 6 maçlık cezası sona eren Soldado,. yeniden sahaları karıştır.
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