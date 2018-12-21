FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda final heyecanı
21 Aralık 2018, Cuma
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Kulüpler 'nda final heyecanı

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda final heyecanı

Turnuva tarihinin en başarılı takımlarından ile organizasyona ev sahipliği yapan arasındaki final maçı, yarın oynanacak

2018 Kulüpler 'nda final heyecanı, temsilcisi ile Birleşik Arap Emirlikleri () ekibi arasında yarın oynanacak karşılaşmayla yaşanacak.

Organizasyonun finalinde, daha önce kupayı 3 kez müzesine götürerek turnuvanın en başarılı takımı unvanını ezeli rakibi ile paylaşan Real Madrid ve tarihinde ilk kez bu tura kalma başarısı gösteren ev sahibi El Ayn karşılaşacak.

BAE'nin başkenti 'deki Zayed Sports City Stadı'nda 19.30'da başlayacak karşılaşmayı, İtalyan hakem Gianluca Rocchi yönetecek.

Turnuvanın üçüncülük mücadelesinde ise 'dan Kashima Antlers ile Arjantin'den takımları, yarın TSİ 16.30'da kozlarını paylaşacak.

  1. 21.12.2018 10:46
  2. Güncelleme: 21.12.2018 12:07
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