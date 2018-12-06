Real Madrid, Kral Kupası'nda üst turda
06 Aralık 2018, Perşembe
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, 'nda üst turda

Real Madrid, Kral Kupası'nda üst turda

'nda 3. Lig takımı Melilla'yı 6-1 yenen , son 16'ya kaldı.

İspanya 4. tur rövanş maçında , sahasında Melilla'yı 6-1 yenerek son 16'ya kaldı.

Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan maçta Real Madrid'in gollerini, 33 ve 35. dakikalarda Marco Asensio, 39. dakikada Javi Sanchez, 48 ve 83. dakikalarda Isco ve 75. dakikada Vinicius Junior attı.

3. Lig takımı olan Melilla'nın tek golünü ise 81. dakikada Yacine kaydetti.

Real Madrid, deplasmandaki ilk maçı da 4-0 kazanmıştı.

  1. 6.12.2018 22:17
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