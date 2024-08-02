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Al-Obaidly: Mutluluk duyuyoruz

BeIN Medya Grubu ve Digiturk CEO'su Al-Obaidly imza töreninde bir konuşma yaptı. Al-Obaidly, "Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'in Türkiye ve dünya genelinde birçok yerde resmi yayıncısı olarak TFF ile iş birliğimizi üç yıl daha uzatmaktan mutluluk duyuyoruz. Spor tutkunlarına en yüksek kalitede içerik sunmaya devam edeceğiz ve Türk futbolunun küresel piyasadaki konumunu güçlendirme çabalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Paris 2024 Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2024 Cuma 06:50
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Al-Obaidly: Mutluluk duyuyoruz
BeIN Medya Grubu ve Digiturk CEO'su Al-Obaidly imza töreninde bir konuşma yaptı. Al-Obaidly, "Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'in Türkiye ve dünya genelinde birçok yerde resmi yayıncısı olarak TFF ile iş birliğimizi üç yıl daha uzatmaktan mutluluk duyuyoruz. Spor tutkunlarına en yüksek kalitede içerik sunmaya devam edeceğiz ve Türk futbolunun küresel piyasadaki konumunu güçlendirme çabalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.
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