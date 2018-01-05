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    05 Ocak 2018, Cuma
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    Ceyhun Gülselam, Osmanlıspor'da

    ekiplerinden , Kardemir Karabükspor'la sözleşmesini fesheden ile anlaştı.

    Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre 30 yaşındaki futbolcuyla 2,5 yıllık anlaşma sağlandı. Stoper ve ön libero mevkilerinde görev yapan futbolcu, yarın takımın Antalya kampına katılacak.

    , ligin ilk yarısında Kardemir Karabükspor'da 14 maçta forma giydi.

    Almanya'da yetişen Ceyhun Gülselam, Türkiye'de daha önce de Trabzonspor, Galatasaray ve Kayserispor'da forma giymişti.

    1. 05 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 12:51
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