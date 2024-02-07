Haberler NBA Trae Young ve Scottie Barnes NBA All-Star maçının kadrosuna alındı

Trae Young ve Scottie Barnes NBA All-Star maçının kadrosuna alındı

NBA 2024 All-Star maçının kadrosuna Trae Young ve Scottie Barnes dahil edildi.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2024 Çarşamba 10:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trae Young ve Scottie Barnes NBA All-Star maçının kadrosuna alındı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2024 All-Star maçının kadrosuna Trae Young ve Scottie Barnes dahil edildi.

NBA'den yapılan açıklamaya göre, Doğu Konferansı takımının ilk 5'ine seçilen Joel Embiid ile yedekler arasındaki Julius Randle, sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

İki oyuncunun yerine Toronto Raptors'ın forveti Barnes ve Atlanta Hawks'ın oyun kurucusu Trae Young kadroya alındı.

Menisküs ameliyatı olan Philadelphia 76ers'ın pivotu Embiid'in en az 4 hafta, sağ omzu çıkan New York Knicks'in forveti Randle'ın ise 2-3 hafta parkelerden uzak kalacağı açıklanmıştı.

73. NBA All-Star maçı, 19 Şubat'ta ABD'nin Indianapolis kentindeki Gainbridge Fieldhouse'ta oynanacak.

Kaynak: AA

DİĞER
Küçük yaşta anne olmuştu... Gelinim Mutfakta'nın sunucusu Nursel Ergin'in kızı Bengü güzelliğiyle "Annesinin kızı" dedirtti!
Türkiye ilk kez TAKVİM'den okuyacak! Kandil'den emir geldi Başak Demirtaş adaylığı çekti... PKK'dan DEM'e CHP ile ittifaklı yol haritası
O isme dikkat çekti! "Bu tavrıyla takdiri hak etti"
İstatistikleri alt üst etti!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Alperen'in "double double"ı Rockets'a yetmedi!
Alperen'in double-double'ı yetmedi!
Hangi maç hangi kanalda?
Deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 7 Şubat
BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'a FIFA tesellisi! Ziyech... G.Saray'a FIFA tesellisi! Ziyech... 10:07
Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı bilgileri Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı bilgileri 10:05
İstatistikleri alt üst etti! İstatistikleri alt üst etti! 10:02
Beşiktaş'ın o yıldızları değere bindi! Beşiktaş'ın o yıldızları değere bindi! 09:26
F.Bahçe'de geri sayım! Teklifi kabul etti F.Bahçe'de geri sayım! Teklifi kabul etti 08:45
Olay sözler! "Formaya olan saygısızlığı..." Olay sözler! "Formaya olan saygısızlığı..." 07:47
Daha Eski
O isme dikkat çekti! "Bu tavrıyla takdiri hak etti" O isme dikkat çekti! "Bu tavrıyla takdiri hak etti" 07:29
Maaşı FIFA'dan Maaşı FIFA'dan 06:08
Sociedad avantajı kaptı! Sociedad avantajı kaptı! 01:14
Sociedad avantajı kaptı! Sociedad avantajı kaptı! 01:12
Cimbom kupada çeyrek finale yükseldi! Cimbom kupada çeyrek finale yükseldi! 01:08
Okan Buruk'tan sol bek transferi açıklaması! Okan Buruk'tan sol bek transferi açıklaması! 01:08