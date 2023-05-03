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Los Angeles Lakers Golden State'i yenerek seride öne geçti!

Son dakika spor haberleri... NBA'de play-off heyecanı sürüyor. Los Angeles Lakers, batı konferansı yarı final serisi ilk maçında karşılaştığı Golden State Warriors'ı 117-112 yendi ve seride 1-0 öne geçti.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2023 Çarşamba 09:47
Los Angeles Lakers Golden State'i yenerek seride öne geçti!

NBA play-off'larında heyecan 2 müsabaka ile devam etti. Batı Konferansı yarı final ilk maçında Los Angeles Lakers, konuk olduğu geçen yılın şampiyonu Golden State Warriors'ı 117-112 yendi ve seriye galibiyetle başladı. Lakers'ta Anthony Davis 30 sayı, 23 ribaund ve 5 asist, LeBron James de 22 sayı, 11 ribaund ve 4 asistle double-double yaparak galibiyetin mimarı oldu. Warriors'ta ise Stephen Curry'nin 27 sayı, 6 ribaund ve 3 asisti, Klay Thompson'un da 25 sayı, 4 asist ve 3 ribaundu mağlubiyeti engelleyemedi. Serinin 2. maçı, 4 Mayıs'ta yine Golden State'in sahasında yapılacak.

KNICKS HEAT KARŞISINDA SERİYİ 1-1'E GETİRDİ

Doğu Konferansı yarı final ikinci maçında New York Knicks, evinde Miami Heat'i 111-105'lik skorla mağlup etti ve seride durumu eşitledi. Knicks'te Jalen Brunson 30 sayı ve 5 ribaund, Julius Randle 25 sayı, 12 ribaund, R. J. Barrett de 24 sayı ve 3 asistle mücadele etti. Heat'te ise Caleb Martin 22 sayı ve 8 ribaund, Gabe Vincent 21 sayı, 5 asist ve Max Strus da 17 sayıyla oynadı. Serinin 3. karşılaşması, 6 Mayıs'ta Miami'de oynanacak.

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