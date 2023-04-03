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LeBron James'ten triple-double! İşte NBA'de günün sonuçları

Son dakika spor haberleri... NBA'de Los Angeles Lakers, deplasmanda karşılaştığı Houston Rockets'ı 134-109 mağlup etti. LeBron James; 18 sayı, 11 asist ve 10 ribaundla triple-double yaptı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2023 Pazartesi 11:56
LeBron James'ten triple-double! İşte NBA'de günün sonuçları

NBA'de normal sezon 13 maçla devam etti. Batı Konferansı'nda play-off mücadelesi veren Los Angeles Lakers, konuk olduğu konferans sonuncusu Houston Rockets'ı 134-109 yenerek galibiyet sayısını 40'a yükseltti ve play-off şansını sürdürdü. Üst üste 3. maçında da sahadan galibiyetle ayrılan Lakers'ta 18 sayı, 11 asist ve 10 ribaundla oynayan LeBron James, 107. triple-double'ını yaptı ve NBA tarihinde en çok triple-double yapan oyuncular listesinde 4. sırada bulunan Jason Kidd'i yakaladı. Konuk ekipte Antony Davis 40 sayı, 9 ribaund, Rui Hachimura da 20 sayı, 12 ribaundla katkı verdi. Bu sezonki 60. yenilgisini yaşayan Houston'da ise Jalen Green'in 24, Kevin Porter Jr.'ın da 20 sayısı yeterli olmadı. Ev sahibinde 38 dakika süre alan milli basketbolcu Alperen Şengün ise 18 sayı, 15 ribaund ve 5 asistle karşılaşmayı tamamladı.

NEW YORK KNICKS PLAY-OFF'LARI GARANTİLEDİ

Doğu Konferansı'nda 5. sırada yer alan New York Knicks, alt sıralarda bulunan Washington Wizards'ı 118-109'luk skorla mağlup ederek 46. galibiyetine ulaştı ve play-off'larda mücadele etmeyi garantiledi. 4 maçlık galibiyet serisi yakalayan Knicks'te Jalen Brunson 27 sayı, 8 asist, Quentin Grimes 27 sayı, 5 asist, Immanuel Quickley de 22 sayı ve 6 ribaundla galibiyette önemli pay sahibi oldu. 44. mağlubiyetini alarak play-in şansını kaybeden Wizards'ta ise Corey Kispert'in 29, Johnny Davis'in 16, Taj Gibson'un da 14 sayısı yenilgiyi önleyemedi.

Doğu Konferansı'nda play-off'ları garantileyen Cleveland Cavaliers, sahasında Indiana Pacers'ı 115-105 ile geçti. Cleveland'da 40 sayı kaydeden Donovan Mitchell, 3 maç üst üste 40 sayı barajını aşmayı başardı. Normal sezonda 49. galibiyetini elde eden ev sahibi ekipte Darius Garland 20, Jarrett Allen ve Caris LeVert 15, milli basketbolcu Cedi Osman da 4 sayıyla katkı verdi. Toplamda 45. kez yenilen Indiana'da ise Bennedict Mathurin 19, T.J. McConnell 16, Jordan Nwora da 15 sayıyla oynadı.

CHICAGO BULLS PLAY-IN ŞANSINI SÜRDÜRDÜ
Doğu Konferansı'nda 10. sırada bulunan Chicago Bulls, evinde Batı Konferansı ikincisi Memphis Grizzlies'ı 128-107 mağlup ederek play-in şansını devam ettirdi. Galibiyet sayısını 38'e yükselten Bulls'ta Zach LaVine 36 sayı, 9 asist, DeMar DeRozan 31 sayı, 7 asist, Coby White da 19 sayı, 6 ribaundla oynadı. Toplamda 29. kez yenilen Grizzlies'ta ise Ja Morant'ın 17 sayı, 10 ribaund ve 10 asistlik triple-double performansı ile Jaren Jackson Jr.'ın 31 sayı ve 8 ribaundu mağlubiyeti engelleyemedi.

NBA'de gecenin toplu sonuçları şu şekilde:

Charlotte Hornets: 108 - Toronto Raptors: 128
Brooklyn Nets: 111 - Utah Jazz: 110
Chicago Bulls: 128 - Memphis Grizzlies: 107
Minnesota Timberwolves: 105 - Portland Trail Blazers: 107
Atlanta Hawks: 132 - Dallas Mavericks: 130
New York Knicks: 118 - Washington Wizards: 109
Orlando Magic: 128 - Detroit Pistons: 102
Sacramento Kings: 134 - San Antonio Spurs: 142
Houston Rockets: 109 - Los Angeles Lakers: 134
Oklahoma City Thunder: 118 - Phoenix Suns: 128
Cleveland Cavaliers: 115 - Indiana Pacers: 105
Milwaukee Bucks: 117 - Philadelphia 76ers: 104
Denver Nuggets: 112 - Golden State Warriors: 110

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