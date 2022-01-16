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NBA'de Ömer Yurtseven'den bir ‘double-double’ daha!

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) gecenin karşılaşmasında temsilcimiz Ömer Yurtseven’in formasını giydiği Miami Heat sahasında Philadelphia 76ers'ı konuk etti. Ömer Yurtseven 22 sayı kaydettiği karşılaşmada Miami Heat rakibine 8-109 mağlup oldu.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2022 Pazar 10:34
NBA'de Ömer Yurtseven'den bir ‘double-double’ daha!

NBA'de iki temsilcimizin karşı karşıya geldiği mücadelede gülen taraf Furkan Korkmaz'ın formasını terlettiği Philadelphia 76ers olurken Ömer Yurtseven bir kez daha "double-double" yaptı.

Ömer Yurtseven, aldığı 11 ribaunt ile Miami Heat'te oynadığı son 13 karşılaşmada 10 ribaunt ya da fazlasını alma serisini sürdürürken skorer yönünü de devam ettirerek attığı 22 sayı ile hem son 9 maçta 7. defa çift haneli sayılara ulaştı hem de takımının karşılaşmadaki en çok sayı üreten oyuncusu oldu.

Philadelphia'da Joel Embiid, 32 sayı ve 12 ribaunt ile takımın galibiyete ulaştıran isim olurken temsilcimiz Furkan Korkmaz da 6 sayı, 2 asistlik bir katkı sağladı.

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