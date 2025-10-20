CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Motor Sporları 2025 Dünya Superbike Şampiyonası şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu yurda döndü!

2025 Dünya Superbike Şampiyonası şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu yurda döndü!

2025 Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WSBK) arka arkaya 2'nci, toplamda 3'üncü dünya şampiyonluğuna ulaşan Toprak Razgatlıoğlu, İstanbul'a geldi. İşte o anlar...

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2025 Pazartesi 19:18
2025 Dünya Superbike Şampiyonası şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu yurda döndü!

Toprak Razgatlıoğlu, 2025 Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WSBK) arka arkaya 2'nci, toplamda 3'üncü dünya şampiyonluğuna ulaştı. Razgatlıoğlu, İstanbul'a gelmesinin ardından şu ifadelere yer verdi,

"Çok zorlu bir sezondu. Tamamen bir takım çalışmasıydı. Bizleri güzel yorumlarıyla güçlendiren sizlere de çok teşekkür ediyorum. Bu ünvanı hep beraber kazandık"

AA SPOR (@aa_spor) October 20, 2025

