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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler A Milli Futbol Takımı Tuncay Şanlı'dan A Milli Takım'a sahip çıkma çağrısı!

Tuncay Şanlı'dan A Milli Takım'a sahip çıkma çağrısı!

Eski milli futbolcu ve teknik direktör Tuncay Şanlı, Muğla'nın Bodrum ilçesinde katıldığı açılış programında 2026 Dünya Kupası'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'na destek çağrısında bulundu.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2026 01:19
Tuncay Şanlı'dan A Milli Takım'a sahip çıkma çağrısı!

İstanbul'dan Bodrum'a gelen eski milli futbolcu Tuncay Şanlı, bir restoran açılışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Dünya Kupası heyecanının yıllar sonra yeniden yaşandığını vurgulayan Şanlı, ilk maç sonrası oluşan olumsuz havanın milli takım üzerinde baskı oluşturduğunu söyledi.

"YILLAR SONRA DÜNYA KUPASI'NDAYIZ"

Türk futbolunun geçmişte önemli başarılar elde ettiğini hatırlatan Şanlı, bugünkü oyuncu grubunun da uzun vadede önemli işler başaracağına inandığını belirtti.

Şanlı, "2002'de elde edilen üçüncülük ve sonrasında Avrupa Şampiyonası'nda yaşanan başarılar hafızalarda. Şimdi yeniden Dünya Kupası sahnesindeyiz. İlk maçın ardından çok fazla eleştiri yapıldı. Ama en çok üzülen yine oyuncular oldu. Onlar ne kadar özel ve yetenekli olduklarını biliyor. Biz de biliyoruz. İlk maçı geride bırakıp reaksiyon göstermeleri gerekiyor" dedi.

"DÖNDÜKLERİNDE KONUŞULUR, ŞİMDİ DESTEK ZAMANI"

Milli takım oyuncularının moral olarak desteklenmesi gerektiğini söyleyen Şanlı, açıklamalarında birlik mesajı verdi.

Şanlı, "Dualarımız onlarla. Bu jenerasyonun milli takımda uzun yıllar başarılı olacağını düşünüyorum. Sürekli iletişim halindeyiz. Ancak eleştirilerin dozunu azaltmak gerekiyor. Turnuva devam ederken oyuncuları yıpratmamak lazım. Döndükten sonra herkes değerlendirmesini yapar. Ama bugün destek zamanı. Çünkü onlar bizim çocuklarımız, kardeşlerimiz" diye konuştu.

"PARAGUAY MAÇI DÖNÜM NOKTASI OLABİLİR"

Gruptan çıkmanın turnuvanın havayı değiştireceğini belirten Şanlı, kritik eşiğin Paraguay karşılaşması olduğunu ifade etti.

Şanlı, "Önemli olan Paraguay engelini geçmek. Sonrasına bakılır. Biz milli takım olarak katıldığımız turnuvalarda hep iz bıraktık. Yine bunu yapabilecek güçteyiz. 2002 ile bugünü kıyaslamak doğru olmaz. Futbol değişti, oyun değişti. Bizim beklentimiz sadece mücadele etmeleri. O mücadeleyi gösterdiklerinde zaten yetenekleriyle fark oluştururlar" ifadelerini kullandı.

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