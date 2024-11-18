A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella konuşuyor | CANLI

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup altıncı maçında Karadağ'a konuk olacak.

Milli Takım'da teknik direktörü Vincenzo Montella ve takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu açıklamalarda bulunuyor.

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İŞTE BASIN TOPLANTISINDA SATIR BAŞLARI;

HAKAN ÇALHANOĞLU: KARADAĞ MAÇINDA GÖREV ALAMAYACAĞIM

Hakan Çalhanoğlu: "Inter Başkanı Marotta'ya anlayışından dolayı teşekkür ediyorum. Galler maçından sonra beni ve hocamızı direkt olarak aradılar. Burada kalmayı tercih ettim ama yarın maalesef maçta olamayacağım. Eski sakatlığım geri geldi, çok ciddi bir durum yok. Yırtığım yok. İnşallah Verona maçında sahada olacağım."

"Galler maçında iyi oynadık ama kazanamadık. En önemlisi kaybetmemekti ve kaybetmedik. İnşallah arkadaşlarımız yarın kazanarak ülkeye döner, ben de Milano'ya mutlu dönerim."