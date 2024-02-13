EURO 2024'e damga vurması beklenen yetenekler açıklandı! Türkiye'den tek isim

Genç futbolcunun EURO 2024'te İngiltere Milli Takımı'nın en önemli isimlerinden biri olması bekleniyor.

Bundesliga'da liderlik koltuğunda oturan Bayer Leverkusen'in yıldız isimlerinden Florian Wirtz, bu sezon Avrupa'da en çok asist yapan oyuncular arasında. 20 yaşındaki oyuncu, görev yaptığı 29 maçta 8 gol ve 15 asist kaydetti.