Haberler A Milli Futbol Takımı EURO 2024'e damga vurması beklenen yetenekler açıklandı! Türkiye'den tek isim

EURO 2024'e damga vurması beklenen yetenekler açıklandı! Türkiye'den tek isim

Son dakika spor haberi: Almanya'da düzenlenecek olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) boy gösterecek en iyi 20 yaş altı oyuncular listesi hazırlandı. Listede A Milli Futbol Takımı'mızdan bir isim yer aldı. İşte o liste...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2024 Salı 15:57
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EURO 2024'e damga vurması beklenen yetenekler açıklandı! Türkiye'den tek isim

Almanya'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde turnuvaya damga vurabilecek en iyi genç futbolcular listelendi.

EURO 2024'e damga vurması beklenen yetenekler açıklandı! Türkiye'den tek isim

Guardian tarafından hazırlanan ve NTV Spor'un derlediği listede süperstar kategorisine Real Madrid'in yıldızı Jude Bellingham seçildi.

EURO 2024'e damga vurması beklenen yetenekler açıklandı! Türkiye'den tek isim

Bu sezon başında Borussia Dortmund'dan Real Madrid'e imza atan Jude Bellingham, gol sayısında çift haneleri yakaladı. Real Madrid formasıyla bu sezon 29 maçta görev yapan Bellingham, 20 gol ve 8 asist kaydetti.

EURO 2024'e damga vurması beklenen yetenekler açıklandı! Türkiye'den tek isim

Genç futbolcunun EURO 2024'te İngiltere Milli Takımı'nın en önemli isimlerinden biri olması bekleniyor.

EURO 2024'e damga vurması beklenen yetenekler açıklandı! Türkiye'den tek isim

ÖNEMLİ OYUNCULAR KATEGORİSİNDE 2 İSİM

Hazırlanan listede Bayer Leverkusen'den Florian Wirtz ve Xavi Simons önemli oyuncular kategorisinde kendine yer buldu.

EURO 2024'e damga vurması beklenen yetenekler açıklandı! Türkiye'den tek isim

Bundesliga'da liderlik koltuğunda oturan Bayer Leverkusen'in yıldız isimlerinden Florian Wirtz, bu sezon Avrupa'da en çok asist yapan oyuncular arasında. 20 yaşındaki oyuncu, görev yaptığı 29 maçta 8 gol ve 15 asist kaydetti.

EURO 2024'e damga vurması beklenen yetenekler açıklandı! Türkiye'den tek isim

Bu kategoride yer alan bir diğer isimse Leipzig'den Xavi Simmons. Sezon başında PSV'ye imza atan Xavi Simons, PSG'nin sözleşmedeki geri alma maddesinin kullanmasının ardından ara transferde Leipzig'e kiralandı.

EURO 2024'e damga vurması beklenen yetenekler açıklandı! Türkiye'den tek isim

İki takımda toplam 29 maça çıkan genç oyuncu, 7 gol kez ağları havalandırırken 9 asist yaptı.

EURO 2024'e damga vurması beklenen yetenekler açıklandı! Türkiye'den tek isim

MİLLİ TAKIMDA DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

Listenin bir diğer kategorisinde, kendi milli takımlarında düzenli oynayan ve EURO 2024'te dikkat çekebilecek isimlere yer verildi.

EURO 2024'e damga vurması beklenen yetenekler açıklandı! Türkiye'den tek isim

Benfica'dan Antonio Silva, İtalya'dan Giorgio Scalvini ve Leipzig'den Benjamin Sesko bu kategoriye dahil edildi.

EURO 2024'e damga vurması beklenen yetenekler açıklandı! Türkiye'den tek isim

KENAN YILDIZ, YILDIZ ADAYLARI KATEGORİSİNDE

EURO 2024'ün yıldız adayları kategorisi için 4 isim belirlendi.

EURO 2024'e damga vurması beklenen yetenekler açıklandı! Türkiye'den tek isim

Kenan Yıldız, bu kategoriye dahil edilirken milli futbolcuyla birlikte Warren Zaire-Emery (PSG), Arthur Vermeeren (Atletico Madrid) ve Lamine Yamal listede yer aldı.

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