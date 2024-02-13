EURO 2024'e damga vurması beklenen yetenekler açıklandı! Türkiye'den tek isim
Son dakika spor haberi: Almanya'da düzenlenecek olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) boy gösterecek en iyi 20 yaş altı oyuncular listesi hazırlandı. Listede A Milli Futbol Takımı'mızdan bir isim yer aldı. İşte o liste...
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Genç futbolcunun EURO 2024'te İngiltere Milli Takımı'nın en önemli isimlerinden biri olması bekleniyor.
ÖNEMLİ OYUNCULAR KATEGORİSİNDE 2 İSİM
Hazırlanan listede Bayer Leverkusen'den Florian Wirtz ve Xavi Simons önemli oyuncular kategorisinde kendine yer buldu.
Bundesliga'da liderlik koltuğunda oturan Bayer Leverkusen'in yıldız isimlerinden Florian Wirtz, bu sezon Avrupa'da en çok asist yapan oyuncular arasında. 20 yaşındaki oyuncu, görev yaptığı 29 maçta 8 gol ve 15 asist kaydetti.
Bu kategoride yer alan bir diğer isimse Leipzig'den Xavi Simmons. Sezon başında PSV'ye imza atan Xavi Simons, PSG'nin sözleşmedeki geri alma maddesinin kullanmasının ardından ara transferde Leipzig'e kiralandı.
İki takımda toplam 29 maça çıkan genç oyuncu, 7 gol kez ağları havalandırırken 9 asist yaptı.
MİLLİ TAKIMDA DİKKAT ÇEKEN İSİMLER
Listenin bir diğer kategorisinde, kendi milli takımlarında düzenli oynayan ve EURO 2024'te dikkat çekebilecek isimlere yer verildi.
Benfica'dan Antonio Silva, İtalya'dan Giorgio Scalvini ve Leipzig'den Benjamin Sesko bu kategoriye dahil edildi.
KENAN YILDIZ, YILDIZ ADAYLARI KATEGORİSİNDE
EURO 2024'ün yıldız adayları kategorisi için 4 isim belirlendi.
Kenan Yıldız, bu kategoriye dahil edilirken milli futbolcuyla birlikte Warren Zaire-Emery (PSG), Arthur Vermeeren (Atletico Madrid) ve Lamine Yamal listede yer aldı.
Juventus formasıyla bu sezon Kenan Yıldız 23 maçta süre aldı.
18 yaşındaki futbolcu, 5 gol ve 1 asist kaydetti.
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