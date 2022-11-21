Hırvatistan maçı da Bursa’da oynanacak

Gaziantep'te oynanan Çekya hazırlık maçı sonrası açıklamalarda bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi Avrupa Futbol Şampiyonası Grup elemelerinde kendi evimizde yapacağmız ve büyük önem taşıyan Hırvatistan maçımızı Bursa'da oynayacağımızı söyledi. Başkan "Diyarbakır ve Gaziantep'ten sonra bir başka futbol şehri olan Bursa'da da Bursalı taraftarlarımızın milli takımımızı çok büyük bir coşkuyla destekleyeceklerini biliyoruz" ifadelerini kullandı.
Gaziantep'te oynanan Çekya hazırlık maçı sonrası açıklamalarda bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi Avrupa Futbol Şampiyonası Grup elemelerinde kendi evimizde yapacağmız ve büyük önem taşıyan Hırvatistan maçımızı Bursa'da oynayacağımızı söyledi. Başkan "Diyarbakır ve Gaziantep'ten sonra bir başka futbol şehri olan Bursa'da da Bursalı taraftarlarımızın milli takımımızı çok büyük bir coşkuyla destekleyeceklerini biliyoruz" ifadelerini kullandı.