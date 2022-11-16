TÜRKİYE İSKOÇYA MAÇI TRT 1 CANLI 📺 | A Milli Takım İskoçya hangi kanalda? Türkiye maçı saat kaçta? Türkiye - İskoçya canlı izle

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TÜRKİYE - İSKOÇYA MAÇI CANLI İZLE

Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri öncesinde A Milli Futbol Takımı'mız, İskoçya ile hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Türkiye - İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE - İSKOÇYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye - İskoçya maçı 16 Kasım Çarşamba günü saat 20:00'de TRT 1'de canlı yayınlanacak. Müsabaka Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak.

STEFAN KUNTZ İLE 13. MAÇ

Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 13. maçına İskoçya karşısında çıkacak. Milli takım, Kuntz ile çıktığı 12 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşarken, rakip fileleri 32 kez havalandırıp, kalesinde 14 gol gördü.

Kuntz idaresinde oynadığı ilk maçta İstanbul'da Norveç ile 1-1 berabere kalan ay yıldızlı ekip, ikinci müsabakasında deplasmanda Letonya'yı 2-1, üçüncü karşılaşmasında da sahasında Cebelitarık'ı 6-0 yendi. Milli takım, Stefan Kuntz'la 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu dördüncü maçında ise deplasmanda Karadağ'ı 2-1 mağlup ederek play-off yarı finaline katılma hakkı elde etti.

Ay yıldızlı ekip, play-off yarı finalinde Portekiz'e deplasmanda 3-1 mağlup olarak Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti. Milliler, hazırlık maçında Konya'da konuk ettiği İtalya'ya ise 3-2 yenildi.

A Milli Takım, Alman teknik adam yönetiminde çıktığı UEFA Uluslar C Ligi'ndeki ilk maçında İstanbul'da Faroe Adaları'nı 4-0, ikinci karşılaşmasında deplasmanda Litvanya'yı 6-0, üçüncü maçında Lüksemburg'u deplasmanda 2-0, İzmir'de Litvanya'yı 2-0 mağlup etti. Ay-yıldızlı ekip, İstanbul'da Lüksemburg ile 3-3 berabere kaldıktan sonra C Ligi'ni deplasmanda aldığı 2-1'lik Faroe Adaları yenilgisiyle tamamladı. .

TÜRKİYE 611. MAÇINA ÇIKIYOR

A Milli Futbol Takımı, İskoçya maçıyla tarihinde 611. kez sahaya çıkacak. Ay yıldızlılar, 99 yıllık tarihinde 333'ü resmi, 277'si özel, toplam 610 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 234 galibiyet, 145 beraberlik ve 231 yenilgi yaşadı. Milli takım, 261'i deplasmanda, 266'sı evinde, 83'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, hükmen galibiyetten 3'ü olmak üzere toplam 828 gol attı, kalesinde 873 gol gördü. Bugüne kadar 91 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden milliler, 610 karşılaşmanın 527'sini Avrupa, 33'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 23'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı. Milliler, 610 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti. Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ile FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

İSKOÇYA İLE 2. MAÇ

A Milli Futbol Takımı, İskoçya ile tarihinde ikinci kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ilk ve tek maç, 62 yıl önce 8 Haziran 1960'ta Ankara'da oynandı. Özel maçı, Türkiye 4-2 kazandı. Ay yıldızlı ekibin golleri Lefter Küçükandonyadis (2), Metin Oktay ve Şenol Birol'dan geldi.

ADAY KADRO

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Doğan Alemdar (Rennes), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Onur Bulut (Yukatel Kayserispor), Zeki Çelik (Roma), Cenk Özkaçar (Valencia), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydın (Adana Demirspor), Tayyip Sanuç (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe)

Orta saha ve forvet: Cengiz Ünder (Olimpik Marsilya), İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Arda Güler (Fenerbahçe), Berkay Özcan, Deniz Türüç (Medipol Başakşehir), Emirhan İlkhan (Torino), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Orkun Kökçü (Feyenoord), Doğukan Sinik (Hull City), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Cenk Tosun (Beşiktaş), Enes Ünal (Getafe), Umut Bozok (Trabzonspor)