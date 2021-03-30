Haberler A Milli Futbol Takımı Son dakika spor haberleri: İşte milli takımın grubundaki güncel puan durumu

Son dakika spor haberleri: İşte milli takımın grubundaki güncel puan durumu

Son dakika spor haberi... 'mız, 'ndaki 3. maçında ile 3-3 berabere kaldı. İlk maçta 'yı ikinci maçta 'i mağlup eden Ay-Yıldızlılar bu beraberliğin ardından puanını 7'ye çıkardı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2021 Salı 23:37 Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2021 Salı 23:48
Son dakika spor haberleri: İşte milli takımın grubundaki güncel puan durumu

'mız, 'nde müthiş bir başlangıç yaptı. Ay-Yıldızlılar, G Grubu'nda ilk maçında ağırladığı dünya devi 'yı 4-2 mağlup edip elemelere 3 puanla başladı. İkinci mücadelede ise milliler, 'e konuk oldu. Ay-yıldızlılar rakibini 3-0 gibi net bir skorla geçmişti.

Gruptaki 3. maçta Ay-Yıldızlılar 'nda ile karşı karşıya geldi.

Milliler 3 kez öne geçtiği karşılaşmada skoru koruyamadı ve karşılaşma 3-3 beraberlikle bitti. Bu sonuçla 'in öğrencileri puanını 7'ye çıkardı.

İŞTE G GRUBU'NDA GÜNCEL PUAN DURUMU:

1- -7
2- Hollanda-6
3- -6
4- Norveç-6
5- Letonya-1
6- -0

SON DAKİKA