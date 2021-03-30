Son dakika spor haberleri: İşte milli takımın grubundaki güncel puan durumu

A Milli Futbol Takımı'mız, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde müthiş bir başlangıç yaptı. Ay-Yıldızlılar, G Grubu'nda ilk maçında ağırladığı dünya devi Hollanda'yı 4-2 mağlup edip elemelere 3 puanla başladı. İkinci mücadelede ise milliler, Norveç'e konuk oldu. Ay-yıldızlılar rakibini 3-0 gibi net bir skorla geçmişti.

Gruptaki 3. maçta Ay-Yıldızlılar AtaTürk Olimpiyat Stadyumu'nda Letonya ile karşı karşıya geldi.

Milliler 3 kez öne geçtiği karşılaşmada skoru koruyamadı ve karşılaşma 3-3 beraberlikle bitti. Bu sonuçla Şenol Güneş'in öğrencileri puanını 7'ye çıkardı.

İŞTE G GRUBU'NDA GÜNCEL PUAN DURUMU:

1- Türkiye-7

2- Hollanda-6

3- Karadağ-6

4- Norveç-6

5- Letonya-1

6- Cebelitarık-0