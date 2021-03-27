Haberler A Milli Futbol Takımı Son dakika spor haberi: Mesut Özil'den Ozan Tufan paylaşımı! "Koçum benim helal olsun"

Son dakika spor haberi: 'den paylaşımı! "Koçum benim helal olsun"

Son dakika spor haberi: A Milli Takım'ımız, 'ndaki ikinci maçında konuk olduğu 'i 3-0 mağlup etti. Maçın ardından 'de forma giyen dünya yıldızı , maçta 2 gol atarak galibiyette başrol oynayan ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2021 Cumartesi 22:09 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2021 Cumartesi 22:19
Son dakika spor haberi: Mesut Özil'den Ozan Tufan paylaşımı! "Koçum benim helal olsun"

'ne galibiyetiyle başlayan A Milli Futbol Takımı'mız, 'ndaki ikinci maçında da 'i 3-0 devirdi.

(2) ve 'nün golleriyle zafere uzanan Ay-Yıldızlılar, puanını 6'ya çıkarıp averajla liderlik koltuğuna oturdu.

Karşılaşmanın ardından 'de forma giyen dünya yıldızı , maçta 2 gol atarak galibiyette başrol oynayan Ozan Tufan ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Özil yaptığı paylaşıma, "Koçum benim helal olsun" notunu düştü.

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