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Son dakika haberleri | 'mızın hazırlık maçları belli oldu!

Haziran ayında başlayacak 'de A grubunda , ve ile karşılaşacak olan 'mızın hazırlık maçları programı belli oldu. Buna göre milliler, 27 Mayıs Perşembe günü 'da ile, 31 Mayıs Pazartesi günü ise 'da ile karşılaşacak.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2021 Salı 11:18 Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2021 Salı 11:48
Son dakika haberleri | Türkiye A Milli Futbol Takımı'mızın hazırlık maçları belli oldu!

Haziran ayında başlayacak 'de A grubunda , ve ile karşılaşacak olan 'mızın hazırlık maçları programı belli oldu. Buna göre milliler, 27 Mayıs Perşembe günü 'da ile, 31 Mayıs Pazartesi günü ise 'da ile karşılaşacak.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

"'mızın 'ndan önce oynayacağı iki özel müsabakanın programı belli oldu.

Buna göre Ay Yıldızlı ekibimiz 27 Mayıs 2021 Perşembe günü 'nda Azerbaycan, 31 Mayıs Pazartesi günü de 'nda Kuzey İrlanda ile karşılaşacak.

Müsabakaların başlama saatleri ise daha sonra açıklanacak."

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