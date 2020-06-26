Son dakika: A Milli Futbol Takımımızın UEFA Uluslar Ligi fikstürü belli oldu

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, B Ligi 3. Grup'ta Rusya, Macaristan ve Sırbistan ile eşleşen ay-yıldızlılar, ilk maçına 3 Eylül'de, son müsabakasına ise 18 Kasım'da çıkacak.

İşte Milli Takımımızın fikstürü:

3 Eylül: Türkiye-Macaristan

6 Eylül: Sırbistan-Türkiye

11 Eylül: Rusya-Türkiye

14 Ekim: Türkiye-Sırbistan

14 Kasım: Türkiye-Rusya

18 Kasım: Macaristan-Türkiye