Son dakika: A Milli Futbol Takımımızın UEFA Uluslar Ligi fikstürü belli oldu
A Milli Futbol Takımımızın UEFA Uluslar Ligi fikstürü belli oldu. Millilerimiz ilk maçını 3 Eylül'de Macaristan'la oynayacak.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, B Ligi 3. Grup'ta Rusya, Macaristan ve Sırbistan ile eşleşen ay-yıldızlılar, ilk maçına 3 Eylül'de, son müsabakasına ise 18 Kasım'da çıkacak.
İşte Milli Takımımızın fikstürü:
3 Eylül: Türkiye-Macaristan
6 Eylül: Sırbistan-Türkiye
11 Eylül: Rusya-Türkiye
14 Ekim: Türkiye-Sırbistan
14 Kasım: Türkiye-Rusya
18 Kasım: Macaristan-Türkiye
- 26.06.2020
- Güncelleme: 26.06.2020 19:34
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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