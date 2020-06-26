Son dakika: A Milli Futbol Takımımızın UEFA Uluslar Ligi fikstürü belli oldu - Son dakika A Milli Futbol Takımı haberleri - Fotomaç
26 Haziran 2020, Cuma
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Son dakika: A fikstürü belli oldu

Son dakika: A Milli Futbol Takımımızın UEFA Uluslar Ligi fikstürü belli oldu

A fikstürü belli oldu. Millilerimiz ilk maçını 3 Eylül'de Macaristan'la oynayacak.

'dan yapılan açıklamaya göre, B Ligi 3. Grup'ta Rusya, Macaristan ve Sırbistan ile eşleşen ay-yıldızlılar, ilk maçına 3 Eylül'de, son müsabakasına ise 18 Kasım'da çıkacak.

İşte Milli Takımımızın fikstürü:

3 Eylül: Türkiye-Macaristan

6 Eylül: Sırbistan-Türkiye

11 Eylül: Rusya-Türkiye

14 Ekim: Türkiye-Sırbistan

14 Kasım: Türkiye-Rusya

18 Kasım: Macaristan-Türkiye

  1. 26.06.2020
  2. Güncelleme: 26.06.2020 19:34
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