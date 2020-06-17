UEFA açıkladı! İşte A Milli Takım'ın EURO 2020 maç takvimi - Son dakika A Milli Futbol Takımı haberleri - Fotomaç
17 Haziran 2020, Çarşamba
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Haberler A Milli Futbol Takımı UEFA açıkladı! İşte A Milli Takım'ın EURO 2020 maç takvimi

açıkladı! İşte A 'ın maç takvimi

UEFA açıkladı! İşte A Milli Takım'ın EURO 2020 maç takvimi

Başkanı , corona virüsü salgını nedeniyle 2021'e ertelenen 'yle ilgili alınan maç takvimi kararını açıkladı. İşte A Milli Futbol Takımımızın maç programı...

Bu yıl 'da başlaması gereken ancak dünya çapında yayılım gösteren corona virüsü salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen 'nin akıbeti belli oldu.

Başkanı , askıya alınan turnuvaların geleceğiyle ilgili yapılan toplantının ardından kararı açıkladı.

Alınan karara göre 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası 2021 yılında, normal programdan yalnızca 1 gün geriye alınarak aynı şehirlerde gerçekleştirilecek. Turnuva, 2021'de 11 Haziran'da başlayacak, 11 Temmuz'da ise sona erecek.

A 11 Haziran 2021'de Roma'da Milli Takımı ile karşı karşıya gelecek. Turnuva bu mücadeledeyle start verecek.

İŞTE TÜRKİYE A MİLLİ FUTBOL TAKIMI'NIN EURO 2020 MAÇ TAKVİMİ

11 Haziran 2021: İtalya - (Roma)

16 Haziran 2021: Türkiye - Galler (Bakü)

20 Haziran 2021: - Türkiye (Bakü)

  1. 17.06.2020
  2. Güncelleme: 17.06.2020 19:14
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