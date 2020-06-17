UEFA açıkladı! İşte A Milli Takım'ın EURO 2020 maç takvimi
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, corona virüsü salgını nedeniyle 2021'e ertelenen EURO 2020'yle ilgili alınan maç takvimi kararını açıkladı. İşte A Milli Futbol Takımımızın maç programı...
Bu yıl 11 Haziran'da başlaması gereken ancak dünya çapında yayılım gösteren corona virüsü salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen EURO 2020'nin akıbeti belli oldu.
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, askıya alınan turnuvaların geleceğiyle ilgili yapılan toplantının ardından kararı açıkladı.
Alınan karara göre 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası 2021 yılında, normal programdan yalnızca 1 gün geriye alınarak aynı şehirlerde gerçekleştirilecek. Turnuva, 2021'de 11 Haziran'da başlayacak, 11 Temmuz'da ise sona erecek.
A Milli Futbol Takımımız 11 Haziran 2021'de Roma'da İtalya Milli Takımı ile karşı karşıya gelecek. Turnuva bu mücadeledeyle start verecek.
İŞTE TÜRKİYE A MİLLİ FUTBOL TAKIMI'NIN EURO 2020 MAÇ TAKVİMİ
11 Haziran 2021: İtalya - Türkiye (Roma)
16 Haziran 2021: Türkiye - Galler (Bakü)
20 Haziran 2021: İsviçre - Türkiye (Bakü)
- 17.06.2020
- Güncelleme: 17.06.2020 19:14
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
UEFA açıkladı! İşte A Milli Takım'ın EURO 2020 maç takvimi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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