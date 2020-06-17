Son dakika: UEFA kararını verdi! Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da mı?

UEFA'nın yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle ertelenen karşılaşmaları masaya yatırdığı yönetim kurulu toplantısı sona erdi.

Toplantıda, normal şartlarda İstanbul'un ev sahibi olduğu 2019-2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nin tarihi, formatı ve İstanbul'da oynanıp oynanmayacağına dair nihai karar verildi.

Son günlerde dünya medyasında Şampiyonlar Ligi finali için Portekiz ismi öne çıkmış, finalin Lizbon'da oynanacağı yönünde haberler ortaya atılmıştı.

Tüm bu sorular yanıt bulurken, toplantı sonrası alınan kararları UEFA Başkanı Alexander Ceferin ve Giorgio Marchetti UEFA'nın resmi internet sitesinden canlı olarak açıkladı.

Verilen karar neticesinde;

12-23 Ağustos tarihinde Lizbon'da 8'li final oynanacak. 10 Temmuz'da 8'li final için kura çekimi yapılacak. Şampiyonlar Ligi son 16 turunda oynanması gereken son 4 maç ise 7-8 Ağustos tarihlerinde oynanacak. 10 Temmuz'daki kura çekiminde bu eşleşmelerin galibiyle karşılaşacak takımlar belli olacak.

Ceferin açıklamasında "Şampiyonlar Ligi'nde 8'li final formatını şimdilik seyircisiz oynatmayı düşünüyoruz. Temmuz başında tekrar değerlendireceğiz." dedi.

Yapılan açıklamada İstanbul finali içinse "İstanbul finaline bakacak olursak 2021 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da seyircili olacak. Sonraki final için ise karar henüz vermedik." denildi. Buna göre, 2020-2021 sezonu Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'un ev sahipliğinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi için ise "Çeyrek final, yarı final ve final maçları, 10-21 Ağustos tarihleri arasında Almanya'daki dört ayrı bölgede oynanacak." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan UEFA, 2020 Süper Kupa maçının Porto'dan alınarak Budapeşte'ye verildiğini de duyurdu. UEFA Kupası maçlarında takımlar oyuncu listesine yeni isimleri listeye dahil edebilecek. Maksimum 25 oyuncuya kadar liste genişletildi. Takımlara 3 yeni oyuncu kayıt hakkı verilecek. Ancak bu oyuncuların, Şubat ayında mevcut takımın kadrosunda yer alması gerekiyor. Kulüpler yeni transferleri kalan turlarda oynatamayacak. 5 oyuncu değişikliğine izin verilecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 maçları 5-6 Ağustos'ta oynanacak. Inter-Getafe ve Sevilla-Roma karşılaşmaları tek maç olarak oynanacak. UEFA Avrupa Ligi de 8'li Final olarak Almanya Köln'de gerçekleşecek.

Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ile Ballon d'Or ödül töreni, Ekim ayında Yunanistan'ın başkenti Atina'da yapılacak.

UEFA Avrupa Ligi temsilcimiz Başakşehir, son 16 turunda Kopenhag ile eşleşmiş ve ilk maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

Bugün gerçekleştirilen ilk gün toplantısında Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve UEFA Gençlik Ligi organizasyonları masaya yatırılırken. Yarın gerçekleştirilecek olan ikinci toplantıda gelecek yıla ertelenen EURO 2020'ye ilişkin konular, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri, kulüp lisans ve Finansal Fair-Play kuralları konuşulacak.