UEFA Başkanı Ceferin açıkladı! ''Play-off için tek koşul...''
Yeni tip corona virüsü salgını nedeniyle maç takvimleri ve statü değişiklileri ile ilgili konuşan UEFA Başkanı Ceferin, play-off statüsünü tercih edecek olan ligler için tek bir koşul olduğunu söyledi.
UEFA Başkanı Ceferin, yeniden başlayacak olan liglerin maç takvimleri ve play-off gibi statü değişimleri konusunda açıklamalarda bulundu.
Ceferin, "Her ülkenin Futbol Federasyonları statü değişimi konusunda özgürdür. UEFA buna karışmaz." diyerek UEFA'nın belirlediği tek koşulu açıkladı.
"PLAY-OFF VE PLAY-OUT YAPILABİLİR AMA 2 AĞUSTOS'A KADAR BİTİRİLMEK ZORUNDA"
"Liglerdeki play-off vb. format seçimlerini değerlendirmesi gereken ülkelere bağlı olan Futbol Federasyonlarına aittir. UEFA'nın belirlediği tek koşul, liglerin en geç 2 Ağustos'a kadar bitirilmesidir. Futbol Federasyonları maç takvimi ve statü konularında kendi kararlarını alabilir."
- 07.06.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
UEFA Başkanı Ceferin açıkladı! ''Play-off için tek koşul...'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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