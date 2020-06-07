UEFA Başkanı Ceferin açıkladı! ''Play-off için tek koşul...'' - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
07 Haziran 2020, Pazar
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Başkanı Ceferin açıkladı! ''Play-off için tek koşul...''

UEFA Başkanı Ceferin açıkladı! ''Play-off için tek koşul...''

Yeni tip corona virüsü salgını nedeniyle maç takvimleri ve statü değişiklileri ile ilgili konuşan Başkanı Ceferin, play-off statüsünü tercih edecek olan ligler için tek bir koşul olduğunu söyledi.

Başkanı Ceferin, yeniden başlayacak olan liglerin maç takvimleri ve play-off gibi statü değişimleri konusunda açıklamalarda bulundu.

Ceferin, "Her ülkenin Federasyonları statü değişimi konusunda özgürdür. UEFA buna karışmaz." diyerek UEFA'nın belirlediği tek koşulu açıkladı.

"PLAY-OFF VE PLAY-OUT YAPILABİLİR AMA 2 AĞUSTOS'A KADAR BİTİRİLMEK ZORUNDA"
"Liglerdeki play-off vb. format seçimlerini değerlendirmesi gereken ülkelere bağlı olan Futbol Federasyonlarına aittir. UEFA'nın belirlediği tek koşul, liglerin en geç 2 Ağustos'a kadar bitirilmesidir. Futbol Federasyonları maç takvimi ve statü konularında kendi kararlarını alabilir."

  1. 07.06.2020
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