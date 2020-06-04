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04 Haziran 2020, Perşembe
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otobüsüne ! Yıldız isim yaralandı

Benfica otobüsüne taşlı saldırı! Yıldız isim yaralandı

'nde şampiyonluk mücadelesi veren , sahasında zayıf rakibi Tondela ile golsüz berabere kalırken, maç sonu ortalık karıştı. Futbolculara tepki gösteren Benficalı taraftarlar, takım otobüsüne taşlı saldırıda bulunurken, oyunculardan Weigl yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

'nde lider Porto'nun mağlup olduğu haftada evinde Tondela ile golsüz berabere kalan 'da taraftarlar hırsını futbolculardan çıkardı.

Benfica takım otobüsü maçın ardından tesislere giderken taşlı saldırıya uğradı. Saldırı sonrasında Benfica futbolcularından Weigl yaralanıp hastaneye kaldırıldı.

Bu beraberliğin ardından Benfica ile Porto ligde 60'ar puanla zirveyi paylaştı.

Porto'nun bir gün önce Famalicao deplasmanında 2-1 mağlup olmasından sonra şampiyonluk yarışında önemli bir avantaj yakalayan Benfica, Tondela'yı yenemeyince bu fırsatı tepmişti.

  1. 05.06.2020
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