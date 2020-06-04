Benfica otobüsüne taşlı saldırı! Yıldız isim yaralandı

Portekiz Ligi'nde lider Porto'nun mağlup olduğu haftada evinde Tondela ile golsüz berabere kalan Benfica'da taraftarlar hırsını futbolculardan çıkardı.

Benfica takım otobüsü maçın ardından tesislere giderken taşlı saldırıya uğradı. Saldırı sonrasında Benfica futbolcularından Weigl yaralanıp hastaneye kaldırıldı.

Bu beraberliğin ardından Benfica ile Porto ligde 60'ar puanla zirveyi paylaştı.

Porto'nun bir gün önce Famalicao deplasmanında 2-1 mağlup olmasından sonra şampiyonluk yarışında önemli bir avantaj yakalayan Benfica, Tondela'yı yenemeyince bu fırsatı tepmişti.