Benfica otobüsüne taşlı saldırı! Yıldız isim yaralandı
Portekiz Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Benfica, sahasında zayıf rakibi Tondela ile golsüz berabere kalırken, maç sonu ortalık karıştı. Futbolculara tepki gösteren Benficalı taraftarlar, takım otobüsüne taşlı saldırıda bulunurken, oyunculardan Weigl yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Portekiz Ligi'nde lider Porto'nun mağlup olduğu haftada evinde Tondela ile golsüz berabere kalan Benfica'da taraftarlar hırsını futbolculardan çıkardı.
Benfica takım otobüsü maçın ardından tesislere giderken taşlı saldırıya uğradı. Saldırı sonrasında Benfica futbolcularından Weigl yaralanıp hastaneye kaldırıldı.
Bu beraberliğin ardından Benfica ile Porto ligde 60'ar puanla zirveyi paylaştı.
Porto'nun bir gün önce Famalicao deplasmanında 2-1 mağlup olmasından sonra şampiyonluk yarışında önemli bir avantaj yakalayan Benfica, Tondela'yı yenemeyince bu fırsatı tepmişti.
- 05.06.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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