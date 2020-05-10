Portekiz devi Vitoria Guimaraes açıkladı! 3 oyuncunun testi pozitif
Portekiz Primeira Liga ekiplerinden Vitoria Guimaraes, sporcular, teknik ekip ve kulüp çalışanlarına yapılan corona virüsü testlerinde 3 futbolcunun sonucunun pozitif olduğunu açıkladı.
Portekiz Birinci Futbol Ligi takımlarından Vitoria Guimaraes'te 3 futbolcunun yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıktı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, sporcular, teknik ekip ve kulüp çalışanlarına koronavirüs testi yapıldığı, 3 futbolcunun sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.
Test sonucu pozitif çıkan futbolcuların herhangi bir semptom göstermediği ve evlerinde kendilerini izole ettikleri bildirildi.
Takımın geri kalanının ise antrenmanlara devam edeceği aktarıldı.
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