Portekiz devi Vitoria Guimaraes açıkladı! 3 oyuncuda corona virüsü... - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
10 Mayıs 2020, Pazar
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Portekiz devi açıkladı! 3 oyuncunun testi

Portekiz devi Vitoria Guimaraes açıkladı! 3 oyuncunun testi pozitif

Portekiz Primeira Liga ekiplerinden , sporcular, teknik ekip ve kulüp çalışanlarına yapılan testlerinde 3 futbolcunun sonucunun olduğunu açıkladı.

Portekiz Birinci Futbol Ligi takımlarından 'te 3 futbolcunun yeni tip (Covid-19) testi çıktı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, sporcular, teknik ekip ve kulüp çalışanlarına koronavirüs testi yapıldığı, 3 futbolcunun sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

sonucu pozitif çıkan futbolcuların herhangi bir semptom göstermediği ve evlerinde kendilerini izole ettikleri bildirildi.

Takımın geri kalanının ise antrenmanlara devam edeceği aktarıldı.

  1. 10.05.2020
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