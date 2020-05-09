İflas tehlikesi sonrası Porto'da flaş Alex Telles gelişmesi!

Yetiştirdiği ve dünya futbol piyasasına kazandırdığı futbolcularla ön plana çıkan Porto'da ekonomik kriz yaşanıyor.

Corona virüsü salgını sonrası büyük bir darboğazın içine giren Portekiz devinin uzun vadeli krediler, banka faizleriyle birlikte giderek artan borcundan dolayı Haziran sonunda 100 milyon euro kaynağa ihtiyacı var.

Beyaz-mavili ekip bu krizden başta Alex Telles olmak üzere birkaç oyuncunun satışıyla kurtulmayı planlıyor.

Eurosport'un haberine göre Porto, 100 milyon euro'luk kaynağı yaratamaması durumunda UEFA tarafından ciddi yaptırımlarla karşılaşacak.

PSG TELLES TRANSFERİNDE CİDDİ

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain, Alex Telles için girişimlerini sürdürüyor. Telles'in yaklaşık 30 milyon euro'luk bonservis bedeliyle Fransız devinin yolunu tutması bekleniyor.

GALATASARAY PAY ALACAK

Böylelikle gelecek satışın kârından %10 pay maddesi koyduran Galatasaray da bu transferden 2-2.5 milyon euro civarı bir rakam elde edecek.