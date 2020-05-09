İflas tehlikesi sonrası Porto'da flaş Alex Telles gelişmesi! - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
09 Mayıs 2020, Cumartesi
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tehlikesi sonrası 'da flaş gelişmesi!

İflas tehlikesi sonrası Porto'da flaş Alex Telles gelişmesi!

Uzun vadeli krediler ile faizleri nedeniyle yaklaşık 100 milyon euro ödeme gerçekleştirmesi gereken ve tehlikesiyle karşı karşıya kalan 'da ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Yetiştirdiği ve dünya futbol piyasasına kazandırdığı futbolcularla ön plana çıkan 'da ekonomik kriz yaşanıyor.

Corona virüsü salgını sonrası büyük bir darboğazın içine giren Portekiz devinin uzun vadeli krediler, faizleriyle birlikte giderek artan borcundan dolayı Haziran sonunda 100 milyon euro kaynağa ihtiyacı var.

Beyaz-mavili ekip bu krizden başta olmak üzere birkaç oyuncunun satışıyla kurtulmayı planlıyor.

Eurosport'un haberine göre Porto, 100 milyon euro'luk kaynağı yaratamaması durumunda UEFA tarafından ciddi yaptırımlarla karşılaşacak.

PSG TELLES TRANSFERİNDE CİDDİ

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Saint-Germain, Alex Telles için girişimlerini sürdürüyor. Telles'in yaklaşık 30 milyon euro'luk bonservis bedeliyle Fransız devinin yolunu tutması bekleniyor.

GALATASARAY PAY ALACAK

Böylelikle gelecek satışın kârından %10 pay maddesi koyduran da bu transferden 2-2.5 milyon euro civarı bir rakam elde edecek.

  1. 09.05.2020
  2. Güncelleme: 09.05.2020 21:13
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