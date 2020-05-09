İflas tehlikesi sonrası Porto'da flaş Alex Telles gelişmesi!
Uzun vadeli krediler ile banka faizleri nedeniyle yaklaşık 100 milyon euro ödeme gerçekleştirmesi gereken ve iflas tehlikesiyle karşı karşıya kalan Porto'da Alex Telles ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Yetiştirdiği ve dünya futbol piyasasına kazandırdığı futbolcularla ön plana çıkan Porto'da ekonomik kriz yaşanıyor.
Corona virüsü salgını sonrası büyük bir darboğazın içine giren Portekiz devinin uzun vadeli krediler, banka faizleriyle birlikte giderek artan borcundan dolayı Haziran sonunda 100 milyon euro kaynağa ihtiyacı var.
Beyaz-mavili ekip bu krizden başta Alex Telles olmak üzere birkaç oyuncunun satışıyla kurtulmayı planlıyor.
Eurosport'un haberine göre Porto, 100 milyon euro'luk kaynağı yaratamaması durumunda UEFA tarafından ciddi yaptırımlarla karşılaşacak.
PSG TELLES TRANSFERİNDE CİDDİ
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain, Alex Telles için girişimlerini sürdürüyor. Telles'in yaklaşık 30 milyon euro'luk bonservis bedeliyle Fransız devinin yolunu tutması bekleniyor.
GALATASARAY PAY ALACAK
Böylelikle gelecek satışın kârından %10 pay maddesi koyduran Galatasaray da bu transferden 2-2.5 milyon euro civarı bir rakam elde edecek.
- 09.05.2020
- Güncelleme: 09.05.2020 21:13
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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