Galatasaray'dan santrfor harekatı! Yeni Elmander...
Gelecek sezon Ryan Babel ve Mbaye Diagne ile devam etmeyecek olan Galatasaray'da yol haritası çizildi. Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılılarda santrfor operasyonu için düğmeye basıldı. İşte sarı-kırmızılı takımın golcü harekatı ve Johan Elmander detayı...
9 Mayıs 2020 Cumartesi 18:42
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Galatasaray'da önümüzdedeki sezonun kadro yapılanma çalışmaları devam ederken eksik bölgeler belirlendi.
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Ajansspor'un derlediği habere göre, öncelikli olarak birinci ve ikinci bölgeyi sağlama almayı ve bu bölgelerde yerli oyuncu ağırlıklı geniş rotasyon oluşturmayı planlayan sarı-kırmızılılarda santrfor bölgesi sonraki hedef. Ancak tabii ki santrfor bölgesi için de Fatih Terim'in oluşturduğu 'resim'ler var...
DIAGNE YENİ SEZONDA DA YOK Şu an mevcut kadroda santrfor bölgesinde görev yapabilen isimler Falcao, Andone ve Adem Büyük... Sezon sonu takıma geri dönecek Mbaye Diagne de bir seçenek fakat tecrübeli teknik adam gelecek sezonun planlamasında yönetimle beraber eski gol kralına yer vermiyor.
ANDONE KULÜBÜNE GERİ DÖNECEK Kiralık sözleşmesi sona erecek ve maliyeti yüksek olan Andone de kulübüne geri dönecek.
YENİ ELMANDER ARANIYOR Galatasaray'da önümüzdeki sezon için Falcao, Adem ikilisi takımda yine santrforun aktörleri olacak fakat Terim bir de eski yıldızı Johan Elmander tarzında bir oyuncunun varlığının takıma güç katacağı inancında.