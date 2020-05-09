Galatasaray'dan santrfor harekatı! Yeni Elmander...

Ajansspor'un derlediği habere göre, öncelikli olarak birinci ve ikinci bölgeyi sağlama almayı ve bu bölgelerde yerli oyuncu ağırlıklı geniş rotasyon oluşturmayı planlayan sarı-kırmızılılarda santrfor bölgesi sonraki hedef. Ancak tabii ki santrfor bölgesi için de Fatih Terim'in oluşturduğu 'resim'ler var...