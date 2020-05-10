Ercan Taner Süper Lig başlayacağı için istifa etti!
Corona virüsü nedeniyle ara verilen Süper Lig'de, müsabakaların yeniden başlama kararı alınmasına tepki gösteren deneyimli spiker Ercan Taner, yayıncı kuruluştaki görevinden istifa etti.
Yayıncı kuruluşta Süper Lig maçlarını anlatan Ercan Taner, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Liglerin yeniden başlama kararının büyük bir risk içerdiğini dile getiren deneyimli spiker, ailesinden 2 kişinin corona virüsü tedavisi gördüğünü aktardı.
Ercan Taner, "Şahsen ben 38 yıldır maç anlatıyorum, program sunuyorum, ama bu işte yokum. Ailemden 2 kişi corona tedavisi gördü. Biri yoğun bakımda tedavi gördü. Ne çektiklerini biliyorum. Eşimin kronik rahatsızlığı var. Ne yapacağım yani; stattan stata koşup her riske girip maç mı anlatacağım? Tabii ki hayır" şeklinde konuşmuştu.
Ajansspor YouTube kanalında açıklamalarda bulunan Taner, "Yayıncı kuruluşta bu konularla ilgili sorumlu arkadaşımızla konuştum. Onlara da artık olmayacağımı söyledim. Hukukta biz buna mücbir sebep diyoruz" ifadelerini kullandı.
- 10.05.2020
- Dev proje ortaya çıktı! Fenerbahçe'ye tam 59 transfer...
- Son dakika corona virüsü haberi: Corona virüsü sonrası şoke eden haber! Çocuklar...
- En güzel Anneler Günü mesajları | 2020 Anneler Günü mesajları ve şiirleri
- Fenerbahçe'ye Juranovic jokeri! 3 mevkide oynayabiliyor
- Beşiktaş'ın gözdesine Galatasaray kancası! Milli yıldız...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Ercan Taner Süper Lig başlayacağı için istifa etti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.