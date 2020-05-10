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10 Mayıs 2020, Pazar
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Haberler Futbol Süper Lig başlıyor diye istifa etti! "Ailemde corona virüsü..."

başlayacağı için istifa etti!

Ercan Taner Süper Lig başlayacağı için istifa etti!

Corona virüsü nedeniyle ara verilen 'de, müsabakaların yeniden başlama kararı alınmasına tepki gösteren deneyimli spiker , yayıncı kuruluştaki görevinden istifa etti.

Yayıncı kuruluşta maçlarını anlatan , görevinden istifa ettiğini açıkladı. Liglerin yeniden başlama kararının büyük bir risk içerdiğini dile getiren deneyimli spiker, ailesinden 2 kişinin corona virüsü tedavisi gördüğünü aktardı.

Ercan Taner, "Şahsen ben 38 yıldır maç anlatıyorum, program sunuyorum, ama bu işte yokum. Ailemden 2 kişi corona tedavisi gördü. Biri yoğun bakımda tedavi gördü. Ne çektiklerini biliyorum. Eşimin kronik rahatsızlığı var. Ne yapacağım yani; stattan stata koşup her riske girip maç mı anlatacağım? Tabii ki hayır" şeklinde konuşmuştu.

Ajansspor YouTube kanalında açıklamalarda bulunan Taner, "Yayıncı kuruluşta bu konularla ilgili sorumlu arkadaşımızla konuştum. Onlara da artık olmayacağımı söyledim. Hukukta biz buna mücbir sebep diyoruz" ifadelerini kullandı.

  1. 10.05.2020
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