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10 Mayıs 2020, Pazar
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'nda hazırlıkları başladı!

Çin Milli Futbol Takımı'nda Dünya Kupası hazırlıkları başladı!

salgınını atlatan Çin'de Milli Futbol Takımı, 2022 Asya Elemeleri hazırlıkları kapsamında 17 günlük kamp sürecini başlattı.

, 2022 Asya elemeleri için 17 gün sürecek kampına Şanghay'da başladı.

Global Times'ın haberine göre milli takım, kamp sürecinde Çin Süper Ligi ekiplerinden Şanghay SIPG ve Şanghay Shenhua ile hazırlık maçı da oynayacak.

Çin Milli Takımı'nın yurt dışında forma giyen tek futbolcusu Espanyollu Lei Wu'nun kampa katılmayacağı, asıllı Çinli oyuncular Aloisio (Luo Guofu) ve Elkeson (Ai Kesen) ile İngiliz asıllı Çinli futbolcu Nico Yennaris'in (Li Ke) ise çalışmalarda yer alacağı belirtildi.

FIFA, Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve bütün dünyaya yayılan yeni tip (Covid-19) salgını nedeniyle 2022 FIFA Dünya Kupası eleme maçlarını ertelemişti.

  1. 10.05.2020
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