Falcao'nun banka hesapları inceleniyor!

Jorge Mendes'e büyük şok... Portekizli futbol menajeri Mendes, çeşitli ülkelerden kulüplerin ve oyuncuların paralarını aklama ve vergi kaçırma suçlamasıyla soruşturma altına alındı. Ofsayt Operasyonu' adını verilen soruşturmada 300'den fazla ayrı vergi kaçırma olayı olduğu belirtildi.

ÇOK ÜNLÜ OYUNCULAR VAR

Takvim'in haberine göre; James Rodriguez, Falcao, Jackson Martinez gibi isimlerin transferlerinden elde edilen gelirler ile birlikte Casillas, Danilo Pereira, Maxi Pereira gibi isimler gündeme geldi.

HESAPLARI İNCELENECEK

Bu oyuncuların maaşlarının da Mendes aracılığıyla vergi kaçırma eylemlerinin konusu olduğu, bu ne denle bu futbolcular ile ilişkili banka hesaplarının incelendiği ifade edildi

RADAMEL FALCAO DA LİSTENİN İÇİNDE

Futbol menajeri Mendes'in vergi kaçırma olayında adı geçen futbolcular arasında Galatasaray'ın golcü oyuncusu Falcao da var