Dünyaca ünlü Portekizli menajer Jorge Mendes çeşitli ülkelerden kulüplerin ve oyuncuların paralarını aklayıp vergi kaçırmakla suçlanıyor. Polis, Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Falcao'nun da banka hesaplarını inceliyor. Hesapları incelenen futbolcular arasında James Rodriguez, Iker Casillas, Jackson Martinez gibi yıldız isimler de yer alıyor.
Jorge Mendes'e büyük şok... Portekizli futbol menajeri Mendes, çeşitli ülkelerden kulüplerin ve oyuncuların paralarını aklama ve vergi kaçırma suçlamasıyla soruşturma altına alındı. Ofsayt Operasyonu' adını verilen soruşturmada 300'den fazla ayrı vergi kaçırma olayı olduğu belirtildi.
ÇOK ÜNLÜ OYUNCULAR VAR
Takvim'in haberine göre; James Rodriguez, Falcao, Jackson Martinez gibi isimlerin transferlerinden elde edilen gelirler ile birlikte Casillas, Danilo Pereira, Maxi Pereira gibi isimler gündeme geldi.
HESAPLARI İNCELENECEK
Bu oyuncuların maaşlarının da Mendes aracılığıyla vergi kaçırma eylemlerinin konusu olduğu, bu ne denle bu futbolcular ile ilişkili banka hesaplarının incelendiği ifade edildi
RADAMEL FALCAO DA LİSTENİN İÇİNDE
Futbol menajeri Mendes'in vergi kaçırma olayında adı geçen futbolcular arasında Galatasaray'ın golcü oyuncusu Falcao da var
- 06.03.2020
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Falcao'nun banka hesapları inceleniyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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