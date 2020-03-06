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06 Mart 2020, Cuma
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Haberler Galatasaray Mendes operasyonu Falcao'ya sıçradı!

'nun hesapları inceleniyor!

Falcao'nun banka hesapları inceleniyor!

Dünyaca ünlü Portekizli menajer çeşitli ülkelerden kulüplerin ve oyuncuların paralarını aklayıp vergi kaçırmakla suçlanıyor. Polis, 'ın Kolombiyalı golcüsü 'nun da hesaplarını inceliyor. Hesapları incelenen futbolcular arasında , Iker Casillas, gibi yıldız isimler de yer alıyor.

'e büyük şok... Portekizli menajeri Mendes, çeşitli ülkelerden kulüplerin ve oyuncuların paralarını aklama ve vergi kaçırma suçlamasıyla soruşturma altına alındı. Ofsayt Operasyonu' adını verilen soruşturmada 300'den fazla ayrı vergi kaçırma olayı olduğu belirtildi.

ÇOK ÜNLÜ OYUNCULAR VAR
Takvim'in haberine göre; , , gibi isimlerin transferlerinden elde edilen gelirler ile birlikte Casillas, Danilo Pereira, gibi isimler gündeme geldi.

HESAPLARI İNCELENECEK
Bu oyuncuların maaşlarının da Mendes aracılığıyla vergi kaçırma eylemlerinin konusu olduğu, bu ne denle bu futbolcular ile ilişkili hesaplarının incelendiği ifade edildi

RADAMEL FALCAO DA LİSTENİN İÇİNDE
Futbol menajeri Mendes'in vergi kaçırma olayında adı geçen futbolcular arasında 'ın golcü oyuncusu Falcao da var

  1. 06.03.2020
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