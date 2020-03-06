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06 Mart 2020, Cuma
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Haberler Galatasaray Alex Telles 46 milyon euro

46 milyon euro

Alex Telles 46 milyon euro

’in transferinde yeni gelişmeler yaşanıyor. , ’nun yerine adam arayan ’nin, Brezilyalı sol bek için Porto’nun kapısını çaldığını ve Portekiz kulübünün 46 milyon euro istediğini öne sürdü.

'in transferinde yeni gelişmeler yaşanıyor. , 'nun yerine adam arayan 'nin, Brezilyalı sol bek için Porto'nun kapısını çaldığını ve Portekiz kulübünün 46 milyon euro istediğini öne sürdü. da transferin gerçekleşmesi halinde kârdan yüzde 10 pay alacak. Bu da 4 milyon euro'ya tekabül ediyor.

  1. 6.3.2020
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