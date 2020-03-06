Alex Telles 46 milyon euro
Alex Telles’in transferinde yeni gelişmeler yaşanıyor. The Sun, Marcos Alonso’nun yerine adam arayan Chelsea’nin, Brezilyalı sol bek için Porto’nun kapısını çaldığını ve Portekiz kulübünün 46 milyon euro istediğini öne sürdü.
Alex Telles'in transferinde yeni gelişmeler yaşanıyor. The Sun, Marcos Alonso'nun yerine adam arayan Chelsea'nin, Brezilyalı sol bek için Porto'nun kapısını çaldığını ve Portekiz kulübünün 46 milyon euro istediğini öne sürdü. Galatasaray da transferin gerçekleşmesi halinde kârdan yüzde 10 pay alacak. Bu da 4 milyon euro'ya tekabül ediyor.
- 6.3.2020
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Yorum
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Alex Telles 46 milyon euro haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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