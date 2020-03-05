Türk Telekom'dan Galatasaray'a 30 milyon TL!
Galatasaray Kulübü, Türk Telekom ile bu yıl sona erecek olan sponsorluk anlaşmasının 2020-2021 sezon sonuna kadar uzatıldığını açıkladı. Resmi siteden yapılan açıklamada, Türk Telekom tarafından 2020-2021 sezonunda sarı-kırmızılı kulübe 30 milyon TL ödeneceği ifade edildi.
Galatasaray, Türk Telekom şle 2009'dan bu yana devam eden sponsorluk anlaşmasının 1 sezon daha uzatıldığını açıkladı. Resmi siteden yapılan açıklamada, sponsorluk anlaşmasının 2020-2021 sezon sonunda sona ereceği ifade edildi.
KASAYA 30 MİLYON TL GİRECEK
Sarı-kırmızılı kulüp 1 sezonluk anlaşma gereği Türk Telekom tarafından kulübe 30 milyon TL ödeneceğini duyurdu. Türk Galatasaray Kulübü'nün, sponsorluk anlaşması sona ermeden stadın isim hakkı için şirketlerle görüşmelere başlayacağı öğrenildi.
İşte konuyla ilgili Galatasaray tarafından yapılan açıklama:
Şirketimiz ve Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile Türk Telekomünikasyon A.Ş. arasında devam eden pazarlama, reklam ve tanıtım amacıyla isim hakkı sözleşmesinin yürürlük süresinin 2020-2021 futbol sezonlarını kapsayacağı ve 2020-2021 yılı futbol sezonu sonunda sona ereceği hususunda ilgili taraflarca mutabık kalınmıştır. Bu anlaşma gereği Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarafından Şirketimize 2020-2021 sezonu için 30 milyon TL ödenecektir.
- 05.03.2020
- Güncelleme: 05.03.2020 19:01
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