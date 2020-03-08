Fatih Terim: Saracchi'ye kırmızı kart çıkmalıydı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2-2 biten karşılaşmanın ardından düzenlediği basın toplantısında flaş bir itirafta bulundu. Karşılaşmanın son bölümünde Saracchi ile Emre Kılınç arasında yaşanan pozisyonu değerlendiren Terim, oyuncusu Saracchi'ye kırmızı kart verilmesi gerektiğini söyledi.

İşte deneyimli teknik adamın açıklamalarından satır başları:

"KAYBETTİĞİMİZ 2 PUANA YAZIK OLDU"

Sivasspor güçlü bir takım. Kendi evinde seyircisiyle başlangıcı çok iyi yaptı. Bizim ilk yarıya 1-4, 1-5 girmemiz lazımdı. Oyun kalitesi, performansımız, ortaya koyduğumuz futbol ve girdiğimiz pozisyonlar bana göre özellikle ilk yarı için parantez açmalı. Açıkçası oyunumuzun devamında kaybettiğimiz 2 puana yazık oldu. Bu sonucu hak etmedik. Bazen 2 puan kayıplar, 1 puan kazançlar, Rabbimin bir bildiği var herhalde.



"SARACCHI'YE KIRMIZI KART VERMESİ GEREKİRDİ"



Hakemlerle ilgili konuşmuyorum ama bir defa pozisyon gri, net değil, hakem vermemiş. Böyle bir durumda bildiğim kadarıyla, VAR devreye girmez. Hakem görmüş vermemiş, olağanüstü, yüzde 100 bir hata yapmışsa çağırır. Benim bildiğim böyle. Geçen sene bundan net olan bir penaltı vardı Rize'de ve Serkan (Çınar) hocanın hakemliği bitti. Onun günahı neydi? Mete hoca son zamanlarda formda bir hakem. Saracci'nin de kırmızı kart görmesi gerekirdi, direkt. Burada vermemiş hakem, çok ağır hatalar da çağrılıyor. Yoksa o penaltıydı, bu ofsayttı bunlara girmem. Ben bildiğim kadarını anlatıyorum. Zaten alakasız bir yerde, yüzde 100 gol pozisyonu değil, kenarda."



"BEŞİKTAŞ'I YENMEK İÇİN SAHAYA ÇIKACAĞIZ"



Terim, evlerinde oynayacakları Beşiktaş maçıyla ilgili de "Beşiktaş iyi bir takım. Derbiler hiç bir zaman sonucu belli olmayan maçlardır. Ama kendi evimizde, kendi seyircimizle beraber, alıştığımız rutin oyunu ortaya koyacağımıza inanıyorum ve de kazanmak için, her zamanki gibi Galatasaray sahaya çıkacaktır" ifadelerini kullandı.